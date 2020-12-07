ماكرون يستقبل الرئيس السيسي في قصر الإليزيه (صور)

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل بالأمس إلى مقر إقامته بفرنسا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى قصر الإليزيه، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي ماكرون، وسط حفاوة كبيرة، خلال الزيارة التي يجريها حاليا إلى فرنسا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل بالأمس إلى مقر إقامته بفرنسا، في مستهل زيارة رسمية تلبيةً لدعوة نظيرة الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى صباح اليوم بقصر “الإنفاليد” الوطني بباريس مع السيدة فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية.

وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وتناول اللقاء تناول بحث جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة.