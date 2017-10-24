ماكرون يستقبل الرئيس السيسي في أول لقاء بينهما بباريس

حسين رجب استقبل الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، نظيره المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الإليزيه، بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق ما بثته وسائل إعلام بمصروصافح ماكرون الرئيس السيسي عقب عرض استقبال عسكري له، بقصر الاليزيه، والتقطا الصور التذكارية، ثم بدأ الرئيسان جلسات مباح

حسين رجب

استقبل الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، نظيره المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الإليزيه، بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق ما بثته وسائل إعلام بمصر

وصافح ماكرون الرئيس السيسي عقب عرض استقبال عسكري له، بقصر الاليزيه، والتقطا الصور التذكارية، ثم بدأ الرئيسان جلسات مباحثات ثنائية.



كان الرئيس السيسي، بدأ زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس،أمس الإثنين، فى جولة تستمر 3 أيام.



وهذا أول لقاء بين السيسي وماكرون منذ انتخاب مايو الماضي، وأجرى الرئيسان مباحثات هاتفية حول عدد من القضايا بينها الأزمة الليبية وتعزيز التعاون المشترك.