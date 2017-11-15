ماكرون يدعو الحريري وعائلته للذهاب إلى فرنسا

وكالات دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي أعلن استقالته، للمجيء مع عائلته إلى فرنسا. وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية: "بعد اتصاله بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، الرئيس ماكرون يدعو الحريري وعائلته للمجيء لفر

وكالات





دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي أعلن استقالته، للمجيء مع عائلته إلى فرنسا.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية: “بعد اتصاله بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، الرئيس ماكرون يدعو الحريري وعائلته للمجيء لفرنسا”.

ويقوم جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم، بزيارة للمملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها عددًا من المسئولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب.

وتشمل زيارة لودريان لقاء رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري.

كما أنه من المقرر أن يلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، وكذلك وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

كان الحريري قد أعلن استقالته، في 4 نوفمبر الحالي من العاصمة السعودية الرياض، ولم يعد إلى بلاده منذ ذلك اليوم.