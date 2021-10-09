ماكرون: فرنسا ستطلق حملة عالمية لإلغاء عقوبة الإعدام

سيتم عقد مؤتمر في باريس يجمع منظمات المجتمع المدني من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن فرنسا ستطلق حملة عالمية لإلغاء عقوبة الإعدام في إطار رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة رويترز

وقال ماكرون في كلمة بمناسبة ذكرى مرور 40 عاما على إلغاء فرنسا لعقوبة الإعدام، إنه سيتم عقد مؤتمر في باريس يجمع منظمات المجتمع المدني من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام أو تعلقها بشكل مؤقت.

إلغاء عقوبة الإعدام

وأضاف أن فرنسا، التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022، ستعمل أيضا مع بقية الدول الأعضاء من أجل إصدار قرار من الأمم المتحدة يطالب الدول بالإبلاغ كل عام عن عدد أحكام الإعدام الصادرة وعمليات الإعدام التي يتم تنفيذها.

وكانت فرنسا الدولة الخامسة والثلاثين في العالم التي تحظر عقوبة الإعدام. ولم تعد منذ ذلك الحين معظم الدول تستخدم هذه العقوبة على الرغم من أن العديد من الدول الكبيرة بما في ذلك الصين وإيران والولايات المتحدة ما زالت تطبقها.

كان ماكرون يجلس بجانب روبرت بادنتر وزير العدل في حكومة الرئيس الفرنسي السابق فرانسو ميتران الذي قاد إلغاء حكم الإعدام عبر البرلمان الفرنسي عام 1981.

فرنسا هي الدولة ال35 التي تلغي عقوبة الإعدام. ولايزال الرأي العام فيها منقسم بشدة بخصوص هذه المسألة، بحسب استطلاعات الرأي.

وقال المعلق اليميني إيريك زيمور الذي أثار جدال بخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستنعقد العام القادم إنه يؤيد عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.