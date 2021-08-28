أسواق عربية

ماكرون: فرنسا ستبقى في العراق حتى لو خرجت أمريكا

فرنسا تناقش كذلك مع قطر كيفية إنشاء مسار لعمليات إجلاء الأفغان
أيمن عزام 9:32 م, السبت, 28 أغسطس 21 9:32 م, السبت, 28 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إن فرنسا ستبقى في العراق لمساعدته على مكافحة الإرهاب وإنها تجري مناقشات أولية تجري مع حركة طالبان حول الوضع الإنساني في أفغانستان وإمكانية إجلاء المزيد من الناس من هذا البلد.

فرنسا ستبقى في العراق

وأضاف ماكرون، الذي كان يتحدث في بغداد حيث يحضر قمة مع عدد من قادة الشرق الأوسط، أن فرنسا تناقش كذلك مع قطر كيفية إنشاء مسار لعمليات إجلاء الأفغان، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن.

اقرأ أيضا  صعود معظم بورصات الخليج الإثنين وتراجع البورصة السعودية

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي “بدأنا في إجراء مناقشات هشة جدا وأولية مع طالبان حول مسألة العمليات الإنسانية والقدرة على حماية الأفغان المعرضين للخطر وإعادة توطينهم”.

وأضاف أن بلاده ستُبقي على قواتها في العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب ما دامت الحكومة العراقية تطلب ذلك وسواء قررت الولايات المتحدة سحب قواتها أم لا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

لتحديث البنية التحتية لمنشآت التخزين.. «فجيرة أويل» تستثمر 45 مليون دولار

أحمد فراج 2:59 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

بورصات الخليج تهبط الخميس بقيادة المؤشر السعودي

أيمن عزام 8:16 م, الخميس, 26 أغسطس 21

بورصات الخليج تتراجع الأربعاء بعد بيانات اقتصادية ضعيفة

أيمن عزام 6:36 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

بورصات الخليج ترتفع الثلاثاء بدعم من صعود أسعار النفط

أيمن عزام 5:58 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

عمان تسمح بدخول المسافرين المحصنين ضد كورونا

أيمن عزام 9:52 م, الأثنين, 23 أغسطس 21

صعود معظم بورصات الخليج الإثنين وتراجع البورصة السعودية

أيمن عزام 7:13 م, الأثنين, 23 أغسطس 21