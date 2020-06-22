ماكرون : تركيا تلعب لعبة خطيرة في ليبيا والرد عليها سيكون قاسيا

قال إن "موقفنا سيكون في غاية القسوة إزاء تصرفات تركيا في ليبيا"

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الاثنين، تركيا بسبب تدخلات في الملف الليبي، متوعدا أن يكون الرد قاسيا.

وأوضح ماكرون في تصريحات نقلته قناة العربية السعودية : “موقفنا سيكون في غاية القسوة إزاء تصرفات تركيا في ليبيا”

وأضاف: “لن نتسامح مع دور تركيا في ليبيا”، مؤكدا أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا .

والسبت، أعلنت الخارجية الأمريكية أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا يعكس أهمية العمل على وقف النار

ونقلت فضائية العربية السعودية،عن الخارجية قولها: ” ندعم رغبة كل الليبيين في وضع حد للتدخل الأجنبي

وأضاف: “ندعم الجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية”.

وحدد الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 أهداف لأي تدخل مصري مباشر في ليبيا ، وهو التدخل الذي أكد أنه بات يتوفر له الشرعية الدولية سواء وفق ميثاق الأمم المتحدة أو بناء على مطالب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهي مجلس النواب.

وقال الرئيس خلال تفقد قوات المنطقة الغربية العسكرية السبت : إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية بات تتوفر له الشرعية الدولية سواء في اطار ميثاق الامم المتحدة حق الدفاع عن النفس او بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي مجلس النواب وستكون أهدافه:

الأول: حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الارهابية والمرتزقة.

الثاني : سرعة دعم استعادة الامن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزء لا يتجزأ من امن واستقرار مصر والأمن القومي العربي

الثالث : حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الاطراف تجاوز الأوضاع الحالية.

الرابع : وقف إطلاق النار الفوري

الخامس : إطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مبادرة مؤتمر برلين وتطبيقا عملية لمبادرة إعلان القاهرة.