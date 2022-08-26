ماكرون: التعاون مع الجزائر لا يُغير وضع إمدادات الغاز الفرنسية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن التعاون مع الجزائر لن يغير وضع إمدادات الطاقة لفرنسا، وإنه واثق بشأن إمدادات الطاقة الفرنسية هذا الشتاء، مضيفا أن بلاده أقل اعتمادا على الغاز الروسي من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقال ماكرون خلال زيارة للجزائر الغنية بالغاز: “التعاون الفرنسي الجزائري في الغاز لا يغير وضع الإمدادات” في فرنسا.

من ناحية آخرى دعا ماكرون الجزائريين إلى تجاوز الذاكرة التاريخية الاستعمارية مع بلاده والتّطلع للمستقبل، قائلًا: “لم نختر تاريخنا ولكنّنا ورثناه ولا يجب أن يكون عائقًا أمامنا للمضي في علاقاتنا مع الجزائر قدمًا”.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون إنه يجب أن نطوي صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة في العلاقات بين “بلدينا مبنية على الثقة والاحترام”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إنشاء لجنة مشتركة تضم مؤرخين من البلدين لدراسة الأرشيفات حول الاستعمار وحرب الاستقلال.

وقال: “لدينا ماض مشترك معقد ومؤلم” وقد “قررنا معًا” إنشاء “لجنة مؤرخين مشتركة” من أجل “النظر في كامل تلك الفترة التاريخية.. منذ بداية الاستعمار إلى حرب التحرير، بدون محظورات”، وأضاف “نعيش لحظة فريدة آمل أن تسمح لنا بالنظر للمسألة بتواضع وصدق”.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن “ما نريد فعله هو بناء المستقبل، فنحن لم نختر الماضي”، مضيفًا: “لدينا مسؤولية بناء مستقبلنا نحن وشبابنا”. وتابع ماكرون: “بناء المستقبل يعني النظر معا لمستقبلنا… أن نساعد الشباب الجزائري والفرنسي على النجاح”.