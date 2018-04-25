ماكرون أمام الكونجرس: واثق من عودة واشنطن لاتفاقية باريس للمناخ

أحمد صبرى قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إنه واثق من أن الولايات المتحدة ستعود يوما إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد انسحابها، مؤكدا أنه يجب الحفاظ على مواطني كوكب الأرض من أى اخطار محتملة .وأضاف فى كلمة له أمام الكونجرس الأمريكي لعرض رؤيته للعالم : "لا يمكننا التراجع عن الاتفاق النووى مع

أحمد صبرى

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إنه واثق من أن الولايات المتحدة ستعود يوما إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد انسحابها، مؤكدا أنه يجب الحفاظ على مواطني كوكب الأرض من أى اخطار محتملة .

وأضاف فى كلمة له أمام الكونجرس الأمريكي لعرض رؤيته للعالم : “لا يمكننا التراجع عن الاتفاق النووى مع إيران، لأننا وقعناه بالفعل، لكننا نعمل مع الرئيس الأمريكي على إيجاد بديل أكثر شمولا”.

وتابع “لا ينبغي لسياسة الدول الأوربية والولايات المتحدة أن تقود إلى حرب فى الشرق الأوسط، موضحا أنه سيواجه أى محاولات مع الحلفاء لعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.



واستطرد “سنعمل إلى التوصل إلى حل سياسي فى سوريا وبناء سلام دائم ضرورى وينبغي علينا احترام سيادة الشعب السورى”، موجها التحية لجنوده الذين يحاربون الإرهاب هناك .

