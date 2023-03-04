«ماكروكير» تتعاقد مع مستشفيات «جلوبال ميديكال سيتي» لتقديم خدمات السياحة العلاجية

قال عبد الله عبيد المدير التنفيذي

«ماكروكير» إنها تعاقدت مع مستشفيات «جلوبال ميديكال سيتي» لتقديم خدمات السياحة العلاجية.

وأضاف «عبيد» في تصريحات خاصة لـ«المال» أن المنصة تعمل في الوقت الحالي على زيادة شراكتها مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لتتمكن من تحقيق أهدافها، واستقبال أي مريض لكل التخصصات العلاجية.

«ماكروكير» تستهدف استقبال 800 مريض لتقديم الخدمات الطبية خلال 2023

قال عبد الله عبيد، المدير التنفيذي لمنصة «ماكروكير» لخدمات السياحة العلاجية إن الشركة تستهدف استقبال 800 مريض لتقديم الخدمات الطبية خلال عام 2023.

وأضاف «عبيد» في تصريحات خاصة لـ «المال» أن «ماكروكير» استقبلت خلال الربع الأخير من العام الفائت 100 مريض، مؤكدًا العمل على عدة تعاقدات مع المستشفيات والكيانات الكبرى؛ لتقديم خدمات الرعاية الصحية بأسلوب متطور وفق أحد البروتوكولات العلاجية.

وأشار إلى إتمام «ماكروكير» التعاقد مع مركز جراحات السمنة والسكر والغدد الصماء بمستشفيات «إيليت» بمحافظة الإسكندرية، إذ تتميز مستشفي إيليت كونها تملك رؤية شاملة لتقديم الخدمات الطبية من خلال 10 مراكز متخصصة، وكل مركز يضم عدد من التخصصات المتكاملة.

كما ثمَّن «عبيد» وجود مركز السمنة والغدد الصماء والسكري داخل المستشفى خاصة أنه يسمح برعاية وعلاج المرضى الذين يعانون من الأمراض المتعلقة والمتداخلة بسبب مرض السكري.

وأكد أن هذه المراكز تضم فريق من الخبراء المدربين وذوي الخبرة في تشخيص وإدارة هذه الحالات؛ مما يؤدي إلى التشخيص السريع ووضع وتنفيذ خطة العلاج المناسبة لكل حالة.

يذكر أن منصة «ماكروكير» لخدمات السياحة العلاجية بدأت بحجم استثمارات بلغ قرابة 75 ألف دولار، كما تخطط لجذب استثمار أكبر خلال العام الحالي خاصة بعد النجاح الملموس الذي تم تحقيقه خلال فترة قصيرة.

وأشار«عبيد» في حوار سابق لـ«المال» إلى قرار البدء في تنفيذ المنصة لتضم أفضل 3% من الأطباء في مصر، إضافة إلى التعاقد مع المراكز والمستشفيات المصرية التي تتمتع بسمعة طيبة، وخبرة في رعاية المريض وفق المعايير العالمية، موضحًا إتاحة المنصة إمكانية التعرف على تفاصيل أكثر عن المستشفيات وخبرات الأطباء ومؤهلاتهم ليتخذ وفق ذلك القرار بالعلاج في مصر.

تجهيز استمارة خاصة للتعرف على حالة المريض

وكشف عن تجهيز استمارة خاصة للتعرف على حالة المريض، والحالة الصحية العامة، وتسجيل رقم الهاتف الخاص به لتسهيل التواصل، ليقوم بعدها فريق مدرب من «ماكروكير» بالتواصل مع المريض، وشرح الخطة العلاجية بمعرفة شركائنا من مقدمى الخدمات الطبية في مصر لبحث إمكانيات علاجه في مصر.

ولفت «عبيد» إلى أنه بعد موافقة المريض، يتم إعداد الخطة العلاجية التي تقترن بمدة إقامة المريض في مصر؛ ويحصل وفقها على التكلفة التقديرية للعلاج، بعدها يبدأ التنسيق بتجهيز أوراق الكشف الإكلينيكي مع الأطباء وعمل الفحوصات اللازمة في أسرع وقت، والبدء الفوري بالإجراء الطبي او العملية الجراحية التي يحتاجها.

وحول المتابعة الطبية للمريض بعد السفر، أكد «عبيد» اختلاف حاجة الحالات الطبية للمتابعة، مشددًا على توفير خدمات الاستشارة الطبية عن بعد مع الطبيب المُعالج للمريض في حاله الحاجة لذلك.

وأفاد «عبيد» بأن «ماكروكير» لديها 3 أهداف أساسية، الأول: تعريف المرضى الأجانب على قدرات وتجهيزات قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتقديم خبرات الأطباء بما يتناسب مع قيمتهم العلمية والدولية، وجذب الأنظار لمصر كوجهة للطب وتقديم خدمات السياحة العلاجية.

ثانيًا: زيادة التعاقدات مع الشركات والهيئات الدولية، وشركات التأمين العالمية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لعملائها بأسعار تنافسية تجعل اختيار العلاج في مصر أقل تكلفة من العلاج في أوروبا بنسبة تصل الى 75% حتى مع إضافة تكاليف الإقامة الشاملة في مصر

ثالثًا: بحث إمكانيات استقبال الأطباء الأجانب ذوي الخبرات العالمية في ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة لنقل خبراتهم في مصر من خلال المستشفيات المصرية وفق أعلى معايير جودة تقديم الرعاية الصحية.