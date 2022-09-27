«ماكدونالدز مصر» وجامعة حلوان تحتفلان بتخريج 120 طالبا من برنامج التعليم التبادلي

احتفلت شركة مانفودز – ماكدونالدز مصر بتخريج طلاب برنامج التعليم التبادلي، الذي يتم بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

وشهد الاحتفال تخريج 120 طالبا من الحاصلين على بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم الذين التحقوا بالبرنامج خلال عامي 2017 و2018.كما احتفلت الشركة بمرور 10 أعوام على التعاون مع جامعة حلوان .

ويهدف البرنامج لسد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي وإعداد كوادر مؤهلة ومدربة لسوق العمل في القطاع السياحي.

ماكدونالدز تدرس التوسع مع جامعتي الاسكندرية وقناة السويس

و عرضت مانفودز – ماكدونالدز مصر خلال الاحتفالية دراسة خطط للتعاون مع جامعات أخرى من ضمنها جامعتي الإسكندرية وقناة السويس لتقديم برنامج التعليم التبادلي من خلال كليات السياحة والفنادق بهم.

حضر الاحتفال .د حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، و.د ماجد نجم، مستشار وزير التعليم العالى للجامعات الاوروبية فى مصر ورئيس جامعة حلوان السابق.ود. سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة و الفنادق جامعة حلوان، ود. علي عمر أستاذ بقسم الإرشاد السياحي.

اشار علاء فتحي، مدير عام شركة مانفودز ماكدونالدز إلي ان برنامج التعليم التبادلي لإدارة وتشغيل المطاعم شهد انضمام أكثر من 600 طالب بالبرنامج على مدار حوالي 10 أعوام منذ بداية التعاون مع جامعة حلوان.

وأكد أن شركة مانفودز ماكدونالدز مصر تحرص على تقديم المنح الدراسية من خلال هذا البرنامج ، وذلك بهدف تكوين منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي .

فضلا عن اعداد شباب مدربين علي أعلى مستوى وعلى اتم الاستعداد للانضمام لسوق العمل.

وأوضح أن البرنامج يمنح الخريجين، فرصة الانضمام لفريق عمل شركة مانفودز ماكدونالدز مصر ووضعهم فى برامج تنمية وتطوير، مع إتاحة فرص للترقي والحصول علي كافة المزايا العينية والمادية والتحفيزية للشركة.

ووجه الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، الشكر لشركة مانفودز ماكدونالدز مصر على تعاونها المثمر مع الجامعة وحرصها على تنمية المجتمع ومده بالكوادر المؤهلة.

واستكمل ان هذا البرامج هو أكبر دليل على أهمية التضافر مع شركات القطاع الخاص للوصول إلى استفادة حقيقية للطلاب ومساعدة الخريجين على الاندماج بسوق العمل وتحقيق النجاح المهني.