«ماكدونالدز مصر» تجدد تعاونها مع جامعة حلوان 10 سنوات لتقديم برنامج التعليم التبادلي

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مانفودز ماكدونالدز مصر وجامعة حلوان، تجديد بروتوكول التعاون لمدة 10 سنوات جديدة للاستمرار في تقديم برنامج التعليم التبادلي من خلال كلية السياحة والفنادق، والذي يهدف إلى إعداد كوادر مُؤهلة ومُدربَة لسوق العمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم.

جاء ذلك خلال مشاركة شركة مانفودز ماكدونالدز مصر في الملتقى التوظيفي الذي تنظمه كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والخريجين الجدد.

وقع البروتوكول الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وعلاء فتحي، مدير عام شركة مانفودز ماكدونالدز مصر، بحضور لبنى النحاس، مدير قطاع الموارد البشرية بالشركة، ومنى إبراهيم استشارى التعلم والتطوير ومسؤول برنامج التعليم التبادلي. والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، والدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم عطية الله أستاذ بقسم الإرشاد السياحي ومحافظ الفيوم الاسبق.

«ماكدونالدز مصر»: منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي

قال علاء فتحي، مدير عام شركة ماكدونالدز مصر إن شركته لا تدخر جهداً لمد سوق العمل المصرية بالكوادر المؤهلة لسوق العمل والقادرة على تولي الوظائف المتنوعة في مجال إدارة وتشغيل المطاعم، ولذلك كنا حريصين على التعاون المثمر مع كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، من أجل تكوين منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وإعداد شباب مدربين علي أعلى مستوى وعلى أتم الاستعداد للانضمام لسوق العمل.

وأضاف أن البرنامج حقق نجاحًا باهرًا على مدار السنوات الماضية، مما دفعنا لتجديد البروتوكول مرة أخرى لمدة 10 سنوات جديدة، حيث وصل عدد الملتحقين بالبرنامج منذ بدايته للحظة الحالية إلى 720 طالبا وطالبة على مدار الـ 10 دفعات.. كما أنه جار البدء في إجراءات قبول الدفعة الحادية عشر، التي سيتراوح عددها من 100 إلى 120.

وجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الشكر لشركة مانفودز ماكدونالدز مصر على تعاونها الممتد مع كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وحرصها على تجديد بروتوكول التعاون الخاص ببرنامج التعليم التبادلي لمدة 10 سنوات جديد.

جامعة حلوان: توفير التدريب والتأهيل الذي يتطلبه سوق العمل

وأضاف أن جامعة حلوان حريصة على توفير التدريب والتأهيل الذي يتطلبه سوق العمل، لافتاً إلى أن برنامج التعليم التبادلي دليل على تضافر جهود القطاع الخاص مع الحكومة للوصول إلى استفادة حقيقية للمجتمع من خلال التعليم، مؤكدا أن البرنامج يساعد الطلاب على التدريب في مطاعم ماكدونالدز أثناء فترة الدراسة و يقدم للخريجين فرصة الالتحاق بسوق العمل وتحقيق النجاح في حياتهم على المستوى الشخصي والمهني.