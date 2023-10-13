«ماكدونالدز مصر» تؤكد التزامها الوطني.. وتتبرأ من دعم الوكلاء لإسرائيل

قالت شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر إنها شركة مصرية 100% يمتلكها رجل الأعمال ياسين منصور والتي تعد من أكبر الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مصر، حيث توفر شركة مانفودز أكثر من 40000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين وعائلاتهم من خلال شركائنا وموردينا المحليين، بالإضافة إلى حرصنا على مدار 30 عاماً على إطلاق مبادرات تنموية رائدة لخدمة المجتمع المصري.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن دور شركة ماكدونالدز العالمية هو السماح لنا باستخدام العلامة التجارية محليا وإمدادنا بالخبرة والمعرفة لتقديم أفضل خدمة لعملائنا.

وتابعت : “نؤكد احترامنا ومراعاتنا والتزامنا الدائم لوطننا ومجتمعنا، ولا علاقة لنا بما يقوم به وكلاء آخرون بدول أخرى”.

ومن الحدير بالذكر أن دعوات تمت علي منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة ماكدونالدز بسبب دعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي.