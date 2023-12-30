«ماكدونالدز» ماليزيا تقاضي حركة تروج لمقاطعة إسرائيل بسبب حربها على غزة

حركت شركة ماكدونالدز ماليزيا دعوى قضائية، ضد حركة تروج لمقاطعة إسرائيل بسبب “تصريحات مغلوطة وتشهيرية” تزعم أنها ألحقت أضرارًا جسيمة بأعمالها التجارية، مطالبة بتعويضات تبلغ 6 ملايين رينغيت (ما يعادل قيمته 1.31 مليون دولار)، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وتعد ماليزيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، من البلدان الداعمة للقضية الفلسطينية، وقد تم استهداف بعض العلامات التجارية الغربية للوجبات السريعة المنتشرة في البلد الآسيوي، على غرار ما حدث في العديد من الدول الإسلامية الأخرى، بحملات المقاطعة بسبب العدوت الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وترفع مطاعم “جربانج ألاف” الحاصلة على ترخيص من قبل ماكدونالدز في ماليزيا، دعوى قضائية ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في ماليزيا بسبب سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي يُزعم أنها تربط علامة ماكدونالدز، مع شركات أخرى، بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.

ووفقا لأمر استدعاء يتاريخ 19 ديسمبر اطلعت عليه رويترز، زعمت مطاعم جربانج ألاف أن حركة المقاطعة الماليزية حرضت الجمهور على مقاطعة ماكدونالدز ماليزيا، مما أدى إلى خسارة الأرباح وخفض الوظائف، من بين أضرار أخرى، بسبب عمليات الإغلاق وتقصير مدة التشغيل. ساعات من منافذها.

وأكدت شركة ماكدونالدز الماليزية، أنها رفعت دعوى ضد حركة المقاطعة الماليزية لحماية “حقوقها ومصالحها”، حسبما ذكرت في بيان يوم الجمعة.

وردا على ذلك، قالت حركة المقاطعة الماليزية إنها “تنفي بشكل قاطع” التشهير بشركة الوجبات السريعة وستترك الأمر للمحكمة.

وتهدف حركة المقاطعة إلى إنهاء الدعم الدولي لـ”قمع إسرائيل للفلسطينيين” والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.