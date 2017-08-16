ماكدونالدز تفتتح 20 حضانة و10 مدارس

المرسي عزت:تفتتح شركة مانفودز مصر– الشركة المالكة لسلسلة مطاعم ماكدونادز 20 حضانةو10 مدارس الثلاثاء القادم ضمن مبادرة الشركة الرائدة لتطوير العملية التعليمية في منطقة عزبة خير الله بمصر القديمة أكبر منطقة عشوائية في مصر .ويحضر الافتتاح وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ولفيف م



المرسي عزت:

تفتتح شركة مانفودز مصر– الشركة المالكة لسلسلة مطاعم ماكدونادز 20 حضانةو10 مدارس الثلاثاء القادم ضمن مبادرة الشركة الرائدة لتطوير العملية التعليمية في منطقة عزبة خير الله بمصر القديمة أكبر منطقة عشوائية في مصر .

ويحضر الافتتاح وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ولفيف من كبار مسئولي الوزارة.ومن المنتظر حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.



تتضمن الاحتفالية جولة بالمدارس مع عرض فيلم وثائقي يوضح التجديدات الشاملة التي تمت في هذا الإطار،كما سيقوم أطفال المدارس بتقديم أوبريت غنائي وهو ما يعتبر انعكاساً للمجهودات المبذولة لإصقال مواهب الأطفال في النواحي الفنية من خلال البرامج الفنية المتخصصة التي تبنتها شركة ماكدونالدز وأشرفت على تنفيذها.

الجدير بالذكر ان شركة ماكدونالدز تعتبر من أوائل الشركات الرائدة في مجال الوجبات السريعة التي آمنت بأهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهم عوامل النجاح الرئيسية لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في مصر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. لذا قامت الشركة من خلال مبادراتها الرائدة بالتعاون مع الحكومة والمجتمع المدني لتنمية وتطوير المجتمع لحل المشكلات التي تواجهها.

وفي إطار استراتيجية ماكدونالدز والتي ترتكز على تنمية وتطوير المجتمعات التي تعمل بها، خصوصاً فيما يتعلق بالأطفال، حيث قامت الشركة بتبني مبادرة لتطوير التعليم بمنطقة عزبة خير الله منذ عام 2009. وقد جاء تبني الشركة لمنطقة عزبة خير الله نتيجة لكونها أكبر منطقة عشوائية في مصر، حيث تضم ما يقرب إلى 650 ألف نسمة، وتفتقر لأبسط الخدمات والذي أدى إلى وجود ظروف معيشية صعبة بهذه المنطقة.

