«ماكدونالدز» تعتزم إنفاق 700 مليون دولار على أكبر خطة توسع في أستراليا

تعتزم شركة ماكدونالدز إنفاق أكثر من مليار دولار أسترالي (700 مليون دولار أمريكي) على افتتاح وتجديد فروعها في أكبر خطة توسع للشركة في أستراليا منذ التسعينيات، وفقاً لصحيفة “أُستوريليان بيزنيس ريفيو”.

فرع شركة “ماكدونالدز”

وقال الرئيس التنفيذي الأسترالي أنتوني مارتينيز، في تصريحات للصحيفة إنَّ عملاقة الوجبات السريعة تخطط لإنفاق نحو 600 مليون دولار أسترالي (402 مليون دولار أمريكي) لإنشاء 100 فرع جديد في البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ونحو 450 مليون دولار أسترالي لتجديد أكثر من نصف شبكتها الحالية.

وأضافت أنَّ “ماكدونالدز” لديها حالياً 1020 فرعاً في أستراليا يعمل بها 115 ألف شخص، ومن المتوقَّع أن يوفر التوسع الجديد 40 ألف وظيفة جديدة.