ماكدونالدز تسعى لزيادة عدد مطاعمها إلى 5000 فى الصين

خالد بدر الدين أعلنت شركة "ماكدونالدز" الأمريكية لسلاسل مطاعم الوجبات السريعة، اليوم الثلاثاء، عن اعتزامها زيادة عدد مطاعمها فى المدن الصينية بأكثر من 80% من الآن وحتى عام 2022، كجزء من شراكتها الاستراتيجية مع شركة CITIC الصينية، وشركة كارلايل جروب العالمية. وذكرت وكالة "بلومبرج"، إن تحالف ماكدونا

خالد بدر الدين

أعلنت شركة “ماكدونالدز” الأمريكية لسلاسل مطاعم الوجبات السريعة، اليوم الثلاثاء، عن اعتزامها زيادة عدد مطاعمها فى المدن الصينية بأكثر من 80% من الآن وحتى عام 2022، كجزء من شراكتها الاستراتيجية مع شركة CITIC الصينية، وشركة كارلايل جروب العالمية.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، إن تحالف ماكدونالدز مع شركتى “CITIC” و”كارلايل جروب” يخطط لرفع عدد المطاعم فى الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم من 2500 مطعم حاليًا إلى 5000 مطعم فى عام 2022 بمعدل زيادة قدرها 500 مطعم سنوي، اعتبارًا من العام المقبل، و250 مطعمًا هذا العام.

كانت سلسلة مطاعم ماكدونالدز وافقت فى بداية العام الجارى على بيع معظم مطاعمها فى الصين وهونج كونج إلى شركتى “CITIC” و”كارلايل جروب” بحوالى 2.1 مليار دولار مع الاتفاق على إضافة 2500 مطعم فى بلاد الصين خلال الخمس سنوات القادمة.

وأكد ستيف إيستربروك، الرئيس التنفيذى لشركة ماكدونالدز، أن الصين ستصبح أكبر سوق لها خارج الولايات المتحدة الأمريكية لأنها سوق ديناميكية ضخمة وسريعة النمو وأذواق المستهلكين فيها تتغير بسرعة شديدة لتتجه نحو المأكولات الغربية.

ووافقت الهيئات الرقابية فى حكومة بكين الأسبوع الماضى على تحالف ماكدونالدز الذى تبلغ فيه حصة شركة CITIC حوالى 52 %، وكارلايل 28 %، وماكدونالدز النسبة الباقية على أن تقدم الشركة الأمريكية العلامتين التجاريتين ماكدونالدز ويام للمستهلكين فى الصين وهونج كونج.