«مافين» تواصل التوسع لتصل باستثماراتها إلى 35 مليار جنيه

قال محمد رشدى مؤسس ورئيس مجموعة RiverWards ونائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة مافين للتطوير العقاري، إن شركته تنوى زيادة قيمة استثماراتها فى السوق العقارية المصرية إلى 35 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الشركة تنفذ مشروعين فى مصر،وهما كالى كوست بالساحل الشمالي، وباى ماونت بالعين السخنة، موضحاً أن كالى كوست الساحل يتجاوز إجمالى الاستثمارات فيه 16 مليار جنيه وأكثر من 900 عميل.

وذكر رشدى أن الشركة استطاعت تخطى نسب المبيعات المستهدفة سنوياً فى كالى كوست وحققت ملايين الدولارات، موضحا أن بناء المشروع يتم على عدة مستويات مع عدد كبير من المميزات المائية.

ويقع مشروع كالى كوست بمنطقة رأس الحكمة التى تعد إحدى الوجهات السياحية و الترفيهية الأساسية بالساحل الشمالي، فى الكيلو 198 بالقرب من محور الضبعة الذى يبعد 3 ساعات عن القاهرة ويضم أكثر من 2500 وحدة سكنية متنوعة؛ تمثل نسبة المبانى بالمشروع حوالى %13 من المساحة الكلية ما بين الفيلات والشاليهات بالإضافة إلى وحدات فندقية تتوافق مع احتياجات العديد من العملاء.

ونوه إلى أن نسب الانجاز بالمرحلتين الأولى والثانية فى مشروع باى مونت السخنة فاق التوقعات واستطاعت الشركة تنفيذ نسبة كبيرة من المصاطب ومن المتوقع بدء التسليمات فى عام 2025.

ويقع مشروع بى ماونت بمنطقة العين السخنة على مساحة 76 فدانا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.

ورداً على أى إشاعات تنال الوضع القانونى لعمل الشركة فى بعض مشروعاتها، فقد اكتفى فى رده لـ «المال» بالقول أن الشركة ضخت ملايين الدولارات فى مشروعاتها فى مصر، وكلها أموال من الخارج بما يعزز من موارد النقد الأجنبى فى مصر، كما أنها تملك مشروعات قائمة فى الولايات المتحدة.

وأوضح أن الشركة وقعت مؤخراً اتفاقية تعاون مع NBA إفريقيا التابعة لاتحاد كرة السلة فى أمريكا، والتى تتطلب اجراء فحص نافٍ للجهالة لكل الأمور المالية والإدارية فى الشركة، وبالتالى لا يوجد دليل أقوى من ذلك على تاريخ الشركة وملاءتها المالية.

ومنذ أيام أعلنتNBA أفريقيا ومافين للتطوير العقارى عن تعاون متعدد السنوات يجعل من مافين شريكًا رسميًا لـ NBA Africa فى مصر.

وسيبدأ التعاون بينهما بأحداث رياضية فى مشروع الساحل الشمالى يليها تنظيم بطولة دورى NBA لغرب القاهرة، وذلك للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا.

كما تستضيف معسكر NBA لتطوير لاعبى النخبة فى مصر للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين16 عام وأقل.

تعد هذه الشراكة امتداداً للمبادرات السابقة لـ NBA فى القاهرة، بما فى ذلك تنظيم آخر نسختين من مجموعة النيل ضمن الدورى الأفريقى لكرة السلة BAL، وفعاليات Jr NBA للشباب المصري، والنسخة الثامنة عشرة من معسكر كرة السلة بلا حدود فى أفريقيا (BWB)، وإطلاق مكتب NBA مصر فى وقت سابق من هذا العام، كما كانت شركة مافين للتطوير الراعى الرئيسى لجوائز معسكر BWB Africa 2022.