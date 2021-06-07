«مافين العقارية» تطلق مشروع كالي كوست رأس الحكمة باستثمارات 15 مليار جنيه

أطلقت شركة مافين للتطوير العقاري “MAVEN Developments” الشركة الشقيقة لمجموعة RiverWards Group الأمريكية، مشروع كالي كوست Cali Coast بالساحل الشمالي على مساحة 230 فدان باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه.

تم الإعلان عن إطلاق المشروع خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم بحضور كل من المهندس محمد رشدي مؤسس ورئيس مجموعة RiverWards Group ونائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة مافين للتطوير العقاري، والمهندس محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة بشركة مافين للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة مجموعة RiverWards Group.

كما حضر الاستشاري المعماري Erik Hokanson مؤسس و رئيس القسم المعماري بشركة AE7 الأمريكية العالمية والدكتور عمر شلباية رئيس قطاع المبيعات بشركة أكسا للتأمين، والدكتور باسل كامل عميد كلية الهندسة المعمارية بالجامعة الأمريكية و الدكتور خالد طرابية أستاذ مساعد التصميم المستدام و نائب رئيس قسم العمارة بالجامعة الأمريكية والأستاذ أمجد نافع رئيس قطاع الشركات بشركة فودافون .

يقع مشروع كالي كوست Cali Coast بمنطقة رأس الحكمة التي تعد إحدى الوجهات السياحية و الترفيهية الأساسية بالساحل الشمالي، يقع المشروع في الكيلو 198 بالقرب من محور الضبعة الذي يبعد 3 ساعات عن القاهرة ويضم أكثر من 2500 وحدة سكنية متنوعة؛ تمثل نسبة المباني بالمشروع حوالي 13% من المساحة الكلية ما بين الفيلات والشاليهات بالإضافة إلى وحدات فندقية تتوافق مع احتياجات العديد من العملاء، مجهزة لإضافة كل ما هو جديد للأسرة المصرية.

محمد يوسف: سعيد بالتوسع الذي تشهده الشركة بمشروعها الجديد في منطقة رأس الحكمة،

ومن جانبه، عبر المهندس محمد يوسف عن سعادته بالتوسع الذي تشهده الشركة بمشروعها الجديد في منطقة رأس الحكمة، حيث تعد هذه المنطقة من أهم مناطق الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية في مصر، لما لها من فرص استثمارية وتنموية كبيرة.

كما استكمل يوسف:” نفخر في شركة مافين بالعمل مع مجموعة من دور الخبرة و الاستشارين المعماريين والمصممين العالميين لنوفر أقصى درجات التطور والجودة والعملية لتلبية احتياجات مختلف العملاء.

واختتم المهندس محمد يوسف كلمته بأن هذا المشروع هو ثاني مشاريع الشركة في مصر بعد مشروع باي مونت” Baymount ” والذي يعد أول مشروعاتها بالعين السخنة على مساحة 76 فدان، باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.

محمد رشدي: تصميم مشروع كالي كوست مستوحى من سواحل كاليفورنيا

كما صرح المهندس محمد رشدي مؤسس ورئيس مجموعة RiverWards Group ونائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة مافين للتطوير العقاري قائلا: تصميم مشروع كالي كوست مستوحى من سواحل كاليفورنيا من حيث المناظر الطبيعية حيث يتميز بحر كالي كوست باللون الفيروزي بواجهة شاطئ كبيرة تصل إلى 600 متر بمساحة 30 فدان تقريبا، بالإضافة إلى التصميمات الأمريكية لوجهات الوحدات السكنية المتكاملة الخدمات وأيضا الممشى التجاري Boardwalk.

وأضاف: “كما تستخدم مافين في مشروع كالي كوست تقنيات رقمية فريدة من نوعها تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتأكد من صحة البنية التحتية و الإنذار المبكر لإجراء أعمال الصيانة بطريقة مبتكرة بالتعاون مع شركة رودبوتكس Roadbotics الأمريكية”.

وتابع رشدي:” نعمل من خلال فلسفة خاصة تكمن في الدراسة المستمرة والدائمة للسوق المصري لتحديد احتياجات العملاء المتجددة بشكل دقيق وعملي حتى نستطيع أن نقدم من خلال مشروعاتنا، قيمة مضافة تحقق علامة فارقة في حياة العملاء و الذي يظهر في شكل الوحدات المتفردة بتصميمات مختلفة بالتعاون مع شركة الهندسية الأمريكية AE7، بجانب تصميم وتوفير خدمات ومرافق المشروع من خلال الشركة الأسبانيةSOG ” لراحة العملاء ورفاهيتهم.

إيريك هوكانسون: رؤية كالي كوست منذ البداية تدور دائمًا حول خلق أجواء صيفية رائعة

وفي هذا السياق، أوضح إيريك هوكانسون الاستشاري المعماري ومؤسس و رئيس قسم التصميم بشركة AE7 عن ما أثمرته هذه الشراكة من طراز معماري فريد قائلا: كانت رؤية كالي كوست منذ البداية تدور دائمًا حول خلق أجواء صيفية رائعة مستوحاة من أجواء مدينة كاليفورنيا الأمريكية، وهذا حقًا ما نهتم بتنفيذه هنا في مشروع كالي كوست رأس الحكمة”.

وأضاف: “كما أننا نصمم مجتمع شاطئي يزيد من المتعة الترفيهية للأسرة من خلال المناظر الخلابة التي يطل عليها شاطئ المشروع وأيضا تصميم المباني السكنية على الطراز الأمريكي، مما يتيح رؤية ممتدة للبحر من داخل الوحدات السكنية وأيضا الجزء التجاري والترفيهي بالمشروع Boardwalk الذي يزيد مساحته عن 500 متر. بالإضافة الى الـ Lazy River – وهو نهر جاري اصطناعي يمر عبر المناظر الطبيعية وتحت جسور المشاة لإضفاء تجربة ممتعة للأطفال و أسرهم”.

وتابع أن المشروع يتضمن أكثر من 150 ألف متر مربع من المسطحات المائية المفتوحة والبحيرات الصالحة للسباحة في جميع أنحاء المشروع حيث تتكون من مزيج أنهار وبرك وبحيرات وغيرها من المرافق المائية. بالإضافة إلى الشواطيء الخاصة بالسيدات التي توفر أقصى درجات الخصوصية لهم ومناطق لعب الأطفال وأخيرا الاستمتاع بتجربة التزحلق على المياه المقدمة بالتعاون مع شركة Flow Rider الأمريكية

باسل كامل: دفعنا للشراكة بين الجامعة الأمريكية وشركة MAVEN حرصنا على فكرة الاستدامة والشمولية

تقدم الدكتور باسل كامل عميد كلية الهندسة المعمارية بالجامعة الأمريكية بخالص الشكر للمهندس رشدي قائلا: ما دفعنا لهذه الشراكة بين الجامعة الأمريكية وشركة MAVEN هو حرصنا على فكرة الاستدامة والشمولية و هما من أهم الأعمدة الأساسية في رؤيتنا الأكاديمية ، كما أن إحدى الركائز الأكاديمية التي نعتمد عليها في الجامعة الأمريكية في القاهرة هي الدورات الدراسية الميدانية وهو ما تمنحه لنا تلك الشراكة حيث أن بناء عليها سيتم إنشاء مركزين بحثيين تابعين للجامعة الأمريكية في مشروعات شركة مافين أحدهم في مشروع باي ماونت السخنة والأخر في مشروع كالي كوست رأس الحكمة.

خالد طرابية: تحالفنا مع شركة مافين يأتي من إيماننا بأن سوق العقارات بحاجة إلى الإتجاه لإنشاء مجتمعات مستدامة

كما أضاف الدكتور خالد طرابية أستاذ مساعد التصميم المستدام و نائب رئيس قسم العمارة بالجامعة الأمريكية قائلا: “إن تحالفنا مع شركة مافين يأتي من ايماننا بأن سوق العقارات بحاجة إلى الإتجاه لإنشاء مجتمعات مستدامة للأجيال القادمة في ظل التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحاضر والمستقبل. بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية و تعليمية للطلاب و الخريجيين لتتحول مواقع مشروعات شركة مافين إلى مراكز ومعامل تجريبية لهم .سنحرص دائما على هذه الشراكة لانها تضيف كل ما هو جديد و فريد للمجتمع.

عمر شلباية: أكسا بصدد تقديم العديد من خدمات الحماية والتأمين لعملاء شركة مافين

وعبر عمر شلباية رئيس قسم المبيعات بشركة أكسا للتأمين عن سعادته بالشراكة مع شركة مافين قائلا: “أكسا مصر هي جزء من أكسا جروب العالمية المتواجدة في أكثر من 60 دولة لتقديم الدعم والحماية والتأمين برؤيه مختلفة.

وأوضح أن هذه الشراكة تتماشى مع فكر شركة مايفن التي نفخر بالتعاون معها و والتي تولي اهتمام خاص بتقديم قيمة مضافة أكثر من مجرد منتج عقاري لعملائها.

وأضاف شلباية أن أكسا بصدد تقديم العديد من خدمات الحماية والتأمين لعملاء شركة مافين مثل خدمة المساعدة على الطريق وخدمة حماية الأقساط بالإضافة إلى خدمات الحماية والتأمين على جميع وحدات المشروع وخدمة تقديم المساعده الطبية عن بعد.

أمجد نافع: الشراكة بين شركة مافين و شركة فودافون على أسس قوية لتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية الشاملة