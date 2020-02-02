«مافين» العقارية تطلق مشروعها «باي ماونت» في السخنة بإجمالي 4 مليارات جنيه

أعلن المهندس محمد يوسف مؤسس ورئيس شركة «مافين» العقارية عن إطلاق أولى مشروعات الشركة في مصر في العين السخنة «باي ماونت» على مساحة 76 فدانا، بإجمالي استثمارات تتخطى نحو 4 مليارات جنيه بالنسبة للشق السكني فقط بخلاف الفندقي.

مافين العقارية: مشروع باي ماونت على ارتفاع 240 مترا فوق سطح البحر

وقال يوسف خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المشروع يقام على ارتفاع 240 مترا فوق سطح البحر وهو ذو طبيعة جبلية، وتم بناؤه على 17 مسطبة وجميعها ذات وجهه على الشاطئ، مضيفا أن المشروع يضم 1756 وحدة سكنية بمساحات مختلفة.

تنفيذ المشروع خلال عام 2020 على 4 سنوات

وأضاف أنه تم اسناد المشروعات لأكثر من شركة مقاولات حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال عام 2020 على 4 سنوات بعد أن تم الحصول على كافة الموافقات سواء من هيئة التنمية السياحية أو القوات المسلحة.

ضخ 120 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2020

وأشار إلى أنه سيتم ضخ مبلغ 120 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2020 في تمهيد الجبل للبدء في تنفيذ المشروع متوقعا حجم مبيعات مستهدفة خلال العام تصل إلى 20 مليار جنيه.

المشروع يتضمن وحدات تجارية

وأوضح يوسف أن المشروع سيتضمن كذلك وحدات تجارية إلى جانب وجود ممشى على البحر بارتفاع 190 مترا كما يحتوي أيضا على فندق 5 نجوم، لافتًا إلى أنه سيتم طرح المشروع خلال شهر فبراير الحالي.

المشروع يخاطب الأسرة المصرية

وتابع أن مشروع «باي ماونت» السخنة يخاطب الأسرة المصرية بالدرجة الأولى باختلاف احتياجاتها سواء كبار السن أو الشباب أو ذوي الاحتياجات الخاصة، منوها أنه تم مراعاة التطور التكنولوجي داخل المشروع وهو ما تداركته شركة “معمار” الاستشاري العام الذي تم إسناد المشروع لها.