«مافين» العقارية تستهدف 2 مليار جنيه العام الحالى

تستهدف شركة مافين للتطوير العقارى تحقيق مبيعات خلال العام الحالى بقيمة مليارى جنيه، من خلال مشروعيها «كالى كوست» بالساحل الشمالى و«باى ماونت» بالعين السخنة، تزامنًا مع السعى لعقد مزيد من الشراكات المميزة لإضافة عدة خدمات أخرى للعملاء.

قال محمد رشدي، مؤسس ورئيس مجموعة RiverWards الأمريكية، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة مافين للتطوير العقاري، إن مشروعات الشركة فى مصر بلغت قيمتها الاستثمارية والمتعاقد عليها أكثر من 500 مليون دولار.

وأضاف «رشدى» أن مشروع كالى كوست بالساحل الشمالى الذى تتجاوز إجمالى الاستثمارات فيه 16 مليار جنيه وأكثر من 900 عميل، قد تجاوز نسب المبيعات المستهدفة خلال الفترة الماضية نظراً للمميزات الفريدة التى يتمتع بها هذا المشروع الذى يقع فى قلب منطقة رأس الحكمة التى تعد من الوجهات السياحية والترفيهية الأساسية بالساحل الشمالي.

وأشار إلى أن بناء المشروع يأتى على عدة مستويات مع عدد كبير من المميزات المائية والمناظر الخلابة، وأن نسبة المبانى بالمشروع تُمثل حوالى %13 من المساحة الكلية، ما بين الفيلات والشاليهات، إلى جانب وحدات فندقية تتوافق مع احتياجات العديد من العملاء، مجهزة لإضافة كل ما هو جديد للعملاء.

وأوضح أن «كالى كوست» يتمتع بموقع متميز؛ حيث يقع على بعد 96 كم من مرسى مطروح و15 دقيقة فقط من مدينة الضبعة، وتم الانتهاء من بيع %20 من وحداتها، وسيتم خلال الفترة الحالية طرح مرحلة جديدة من المشروع تصل بالمييعات إلى %60 من المشروع.

وأضاف أن «مافين» حرصت على التعاقد مع شركة أكسا للتأمين لتقديم الخدمات التأمينية ليتمتع ملاك عملاء شركتنا بالعديد من الخدمات التأمينية المميزة، مثل خدمات «حماية المنازل»، و«تأمين الأقساط الشهرية لصالح العملاء»، وخدمة «المساعدة على الطريق»، إلى جانب الخدمات الطبية من عيادات OneHealth التخصصية بخصم %25 فى جميع الفروع على جميع التخصصات، وكذلك الاستشارات الطبية التليفونية عن بعد مجانًا لجميع ملاك كالى كوست.

وقامت الشركة فى مشروع كالى كوست بالانتهاء من كل الموافقات المطلوبة مع الجهات المعنية، إضافة إلى استحداث وحدات جديدة من نوعها تمامًا، وهى عبارة عن شاليه دوبلكس يتكون من طابقين على مساحة 108 أمتار مربعة، ويضم غرفتين إلى 4 غرف نوم وتراس كبيرًا، يطل على المناظر الطبيعية ما بين البحر والحدائق الخلابة، وتوفر للعملاء خيارات ما بين الطابق الأرضى والأول أو الطابق الثانى والثالث، ليلبى هذا التنوع جميع احتياجات العملاء.

وتطرق لآخر مستجدات مشروع باى مونت الذى يقع فى منطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة، على ارتفاعات تصل إلى 240 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ملاصق لمنتجع الجلالة وعلى مسافة قريبة من المارينا الدولية الجديدة فى مدينة الجلالة، ويضم وحدات متنوعة تتمتع جميع غرفها بإطلالات بانورامية خلابة على البحر، وجميع الخدمات التى توفر للعملاء الرفاهية والاستمتاع.

وأوضح حسام الشرقاوي، العضو المنتدب، عضو مجلس إدارة «مافين» للتطوير العقاري، أن الشركة حرصت على إجراء عمليات تطوير بمشروع باى ماونت لتحقيق المزيد من الرفاهية والاستمتاع للعملاء؛ إذ قامت بتقليل عدد وحدات المشروع وزيادة المساحات المفتوحة، واستحداث منطقة لتعزيز استغلال مناطق المناظر الطبيعية، وإتمام المحاذاة على منحنيات ومستويات الطريق، وزيادة عرض الطريق للسماح بوقوف السيارات بشكل أفضل، إلى جانب أنه تم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من %70 من أعمال الحفر فى المرحلتين الأولى والثانية، والبدء فى الأعمال الخرسانية فى المشروع.

وأكد أن «مافين» للتطوير العقارى تضع اهتمامات واحتياجات عملائها على رأس أولوياتها، وتحرص على عقد شراكات مميزة مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية لتوفير أرقى الخدمات المعدة خاصة لعملائها ملاك مشروعى كالى كوست وباى ماونت، وأن أبرز هذه الشراكات كانت مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشركات أكسا للتأمين وفودافون وElBorolossy وأكاديمية الاسكواش وLandscape structure وAquatixو IBM.

ولفت إلى حرص «مافين» على توسيع نشاطها وتعزيز استثماراتها بالسوق العقارية المصرية، خاصة أنها تمتلك العديد من المقومات والأهداف التى تجعلها من الشركات الرائدة فى امتلاك مشاريع متكاملة ومتقدمة وملهمة تجعل العملاء يشعرون بالتميز، وتوفر أفضل أنظمة للسداد، كما تعمل على تلبية كل احتياجات العملاء، من خلال دراسة السوق، واستخدام أفضل جودة فى مواد البناء والسياسات الخاصة بمشاريعها، فضلًا عن بناء علاقة طويلة الأمد مع كل العملاء والمستثمرين، وتطبيق أفضل الخبرات العالمية فى تقديم قيم حقيقية للعملاء بأحدث التقنيات.

وأكد أن الشركة تبحث عن مزيد من الفرص الاستثمارية فى مناطق شرق وغرب القاهرة، بهدف إقامة مشروعات سكنية عليها فى الفترة المقبلة.