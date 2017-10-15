ماعت: إقبال ضعيف على انتخابات الأطباء

إيمان عوفاختتم مرصد الانتخابات العامة التابع لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان متابعته لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء مصر والتي أجريت أمس الجمعة 13 أكتوبر 2017، حيث دفع المرصد بـ 300 متابع في المقرات التي أجريت فيها عمليات الاقتراع والفرز في المحافظات المستهدفة، كما شكل غ

إيمان عوف

اختتم مرصد الانتخابات العامة التابع لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان متابعته لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء مصر والتي أجريت أمس الجمعة 13 أكتوبر 2017، حيث دفع المرصد بـ 300 متابع في المقرات التي أجريت فيها عمليات الاقتراع والفرز في المحافظات المستهدفة، كما شكل غرفة عمليات لمتابعة تطورات العملية الانتخابية والرصد والتوثيق.

شمل نطاق متابعة المرصد محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والغربية والشرقية وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والمنوفية والمنيا وكفر الشيخ والإسماعيلية والوادي الجديد ودمياط.

وأشارت إفادات المتابعين الميدانيين إلى أن التصويت بدأ فى جميع المقرات الانتخابية التى زارها متابعي المرصد فى تمام التاسعة صباحا وتم غلق باب التصويت فى الخامسة مساء وكانت العملية الانتخابية منتظمة من الناحية الإجرائية والتنظيمية وشهدت إقبالا ضعيفا من شباب الأطباء، بينما حفظ ماء وجه الانتخابات شيوخ المهنة وكان الإقبال شبه منعدم فى محافظة الوادي الجديد.

وقد رصد متابعونا ملاءمة معدلات التامين في مقار الاقتراع التي تم زيارتها ولم يكن هناك مخالفات مؤثرة باستثناء رصد حالة تصويت جماعي باللجنة رقم 3 لنقابة أطباء المنيا الفرعية فى تمام الساعة 11ص كما رصد المتابعون تواجد لفرد امن داخل ذات اللجنة واللجان 1و2 المجاورة.

كما رصد متابعو المرصد وجود دعايات انتخابية خارج غالبية اللجان الانتخابية، كما تم رصد حالة دعاية انتخابية داخل اللجان بنقابة أطباء القليوبية المنعقدة بنادي بنها الرياضي، أيضا رصد متابعي المرصد بأسوان عدم وجود حبر فسفوري باللجان، وكانت اللجان المشرفة على العملية الانتخابية قد أغلقت جميع اللجان لأداء صلاه الجمعة الساعة 12:30 واستأنفت عملها الساعة الواحدة ظهرا.

تشير تقديرات المشاركة في العملية الانتخابية إلى الضعف الشديد، فعلي سبيل لمثال تم غلق الجان الست فى تمام الخامسة بإجمالي ناخبين 410 من أصل 15300، وفى الشرقية من أدلوا بأصواتهم 558 من أصل 12035 ، وفى الوادى الجديد كانت نسبة المشاركة متدنية للغاية.

يذكر أن مرصد الانتخابات العامة بمؤسسة ماعت هو إحدى آليات المؤسسة لمتابعة ورصد ودعم نزاهة كافة العمليات الانتخابية والاستفتاءات على مستوى الهيئات الرئاسية والبرلمانية والنقابية والأهلية.