«ماش بريمير» للأدوية تحقق 621 مليون جنيه مبيعات بالربع الأول من 2023

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«ماش بريمير» للأدوية مبيعات بقيمة 621 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وأعلن الدكتور السيد الهنداوى رئيس مجلس إدارة شركة «ماش بريمير» عن افتتاح مصنعها الجديد «ماش تك»، إذ يتخصص فى إنتاج الأدوية التى تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة للتصنيع باستثمارات تصل 250 مليون جنيه.

وتعتزم الدولة المصرية تنفيذ استراتيجية وطنية لتوطين صناعة الدواء، وتوفير البنية التحتية لتلك المنظومة لإنتاج المواد الخام والفعالة داخل مصانعها، ومنح القطاع الخاص فرصًا لإنشاء مصانع متطورة، وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا المتطورة للداخل، والتوسع فى تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار معقولة.

قال الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصرى للحق فى الدواء، إن مصر تمتلك شركات دواء محليًا توفر %85 من حجم احتياجات السوق، ويتم استيراد %15 من الخارج، لافتًا إلى أن توطين صناعة الدواء تتطلب عدة خطوات وتوفير بنية تحتية من الأبحاث العلمية لاختراع المواد الخام وإنتاجه ونقل التكنولوجيا الخارجية إلى السوق المصرية.

مصر تستورد جميع المواد الخام لصناعة الدواء من الخارج

وأضاف لـ«المال»، أن مصر تستورد جميع المواد الخام لصناعة الدواء من الخارج، الأمر الذى يتطلب أن تقوم كل شركة أدوية ضخمة بتوفير مركز أبحاث متطور لإنتاج العديد من الأوراق البحثية مقارنة بالدول المجاورة لمصر، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال تصدر الأردن بـ3000 ورقة بحثية سنويًا، ومصر لا تخرج سوى 100 ورقة على أقصى تقدير.