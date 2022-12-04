«ماش بريمير» تحقق مبيعات بقيمة 509 ملايين جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «ماش بريمير» مبيعات بقيمة 509 ملايين جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات شركة «ماش بريمير» بقيمة 1.6 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

أصدر الدكتور تامر محمد عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، قرارًا يحمل رقم 713 لسنة 2022، بشأن ترخيص إنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية، تحت اسم مكتب علمي «أورجانون فارماسوتيكال إيجيبت آل ال سي»، ومقره بالقاهرة الجديدة.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ولائحته التنفيذية، وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وأيضًا على قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة 2021 بشأن تنظيم المكاتب العلمية وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات، ولصالح العمل.

كثّفت هيئة الدواء وفروعها المختلفة، حملات تفتيشية موسعة على المؤسسات الصيدلية بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حيث تم المرور على نحو 9 آلاف صيدلية من الصيدليات العامة، والخاصة في المستشفيات، وأيضًا مخازن الأدوية، بجانب شركات توزيع، بالإضافة إلى مصانع الأدوية، وتنوعت المُخالفات ما بين غش تجاري، وأدوية مُهربة أو غير مُسجّلة، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مُرخّصة وبيع بأعلى من السعر الجبري.