«ماش بريمير» تحقق مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه في 2021

حققت شركة «ماش بريمير» مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

وأعلن الدكتور السيد الهنداوى رئيس مجلس إدارة شركة «ماش بريمير» عن افتتاح مصنعها الجديد «ماش تك»، إذ يتخصص فى إنتاج الأدوية التى تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة للتصنيع باستثمارات تصل 250 مليون جنيه.

تعتزم الدولة المصرية تنفيذ استراتيجية وطنية لتوطين صناعة الدواء، وتوفير البنية التحتية لتلك المنظومة لإنتاج المواد الخام والفعالة داخل مصانعها، ومنح القطاع الخاص فرصًا لإنشاء مصانع متطورة، وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا المتطورة للداخل، والتوسع فى تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار معقولة.

قال الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصرى للحق فى الدواء، إن مصر تمتلك شركات دواء محليًا توفر %85 من حجم احتياجات السوق، ويتم استيراد %15 من الخارج، لافتًا إلى أن توطين صناعة الدواء تتطلب عدة خطوات وتوفير بنية تحتية من الأبحاث العلمية لاختراع المواد الخام وإنتاجه ونقل التكنولوجيا الخارجية إلى السوق المصرية.

مصر تستورد جميع المواد الخام لصناعة الدواء من الخارج

وأضاف لـ«المال»، أن مصر تستورد جميع المواد الخام لصناعة الدواء من الخارج، الأمر الذى يتطلب أن تقوم كل شركة أدوية ضخمة بتوفير مركز أبحاث متطور لإنتاج العديد من الأوراق البحثية مقارنة بالدول المجاورة لمصر، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال تصدر الأردن بـ3000 ورقة بحثية سنويًا، ومصر لا تخرج سوى 100 ورقة على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن صناعة الأدوية والمواد الخام من الصناعات الأكثر ربحية ونموًا، مقارنة بالقطاعات الأخرى، ومن المتوقع أن تنجح عملية توطين تكنولوجيا صناعة الدواء من خلال القطاع الخاص والشركات المتطورة، إذ إن هناك نماذج جيدة خلال تلك الفترة، منها إنشاء مركز للأبحاث تابع لشركة إيفا فارما، والذى يعد من أوائل مراكز البحوث الحديثة فى مصر.

وتابع أن وزارة الإنتاج الحربى تقوم من خلال الشراكة مع عدة جهات وشركات أجنبية بتوطين صناعة المواد الخام وإنتاج الأدوية داخل مصر، إضافة الى إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام بالتعاون مع كوريا الشمالية، مطالبًا بالتوسع فى توقيع عقود شراكة مع الجهات الأجنبية لسهولة نقل هذه التكنولوجيا وتوفير حوافز استثمارية لنمو تلك الصناعة.