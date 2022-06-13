ماس كهربائي يسبب اندلاع حريق بعقار في الإسكندرية (صور)

اندلع حريق منذ قليل بأحد العقارات السكنية الكائن بشارع “شاكور” التجاري، بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، وكانت قد تلقت قوات الحماية المدنية بلاغاً يفيد بوجود حريق بأحد العقارات السكنية ، وعلى الفور توجهت قوة من قسم العطارين ، وتم إمداد الحريق بـ 3 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف.

وبحسب التحقيق المبدئي ، تسبب ماس كهربائي في اندلاع الحريق، دون حدوث إصابات بشرية.

وكانت قد تابعت أمانة الجمرك بحزب حماة الوطن بالإسكندرية، برئاسة إيناس بندقة، الحريق الذي اندلع، اليوم الإثنين، بممر عقار بشارع شاكور التجاري بمنطقة محطة الرمل، للاطمئنان على الأهالي والتعرف على حجم الخسائر.



ووجه أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية محمد مجاهد، بتقديم كافة أوجه الدعم للمتضررين من أهالي الثغر، حيث تبين أن الحريق اندلع بممر عقار بالطابق الأرضي بشارع شكور التجاري بمنطقة محطة الرمل، بسبب ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات من جراء الحريق.