نقل وملاحة

ماسورة مياه توقف حركة المترو في الخط الثالث

توقف حركة تشغيل قطارات الخط الثالث صباح اليوم الثلاثاء، من محطة العباسية حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة بسبب كسر بماسورة مياه بالنفق بمحطة كلية البنات .وتم فصل الكهرباء وجارى الآن شفط المياه من النفق