نقل وملاحة ماسورة مياه توقف حركة المترو في الخط الثالث توقف حركة تشغيل قطارات الخط الثالث صباح اليوم الثلاثاء، من محطة العباسية حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة بسبب كسر بماسورة مياه بالنفق بمحطة كلية البنات .وتم فصل الكهرباء وجارى الآن شفط المياه من النفق 26 ديسمبر، 2017 26 ديسمبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر توقف حركة تشغيل قطارات الخط الثالث صباح اليوم الثلاثاء، من محطة العباسية حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة بسبب كسر بماسورة مياه بالنفق بمحطة كلية البنات .وتم فصل الكهرباء وجارى الآن شفط المياه من النفقشارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر