ماسك يقدر القيمة الحالية لـ«تويتر» بنصف سعر شرائها

عرض رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على موظفي “تويتر” جوائز الأسهم بناء على قيمة إجمالية للشركة تبلغ نحو 20 مليار دولار، أي أقل من نصف السعر البالغ 44 مليار الذي اشتراها مقابله، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

أفادت بذلك بوابة The Information نقلا عن مصدر مطلع على المراسلات الداخلية لشركة “تويتر”.

ووصفت البوابة ذلك بأنه “اعتراف مباشر بمدى انخفاض قيمة الشركة منذ الصفقة”. ولم يعلق ماسك و”توتر” بعد على هذه المعلومات.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في وقت سابق أن عائدات “تويتر” انخفضت بنحو 40% في ديسمبر من العام الماضي بعد أن رفض بعض المعلنين التعاون معها.

على صعيد آخر، أقالت شركة تويتر الأمريكية ما لا يقل عن 50 موظفا أمس السبت، وفقا لوسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة.

وأشار تقرير يركز على التكنولوجيا في الولايات المتحدة في وقت مبكر، الأحد، نقلا عن أشخاص على دراية مباشرة بالموضوع إلى أن “التخفيضات الجديدة في الوظائف وبلغت حوالى 50 وظيفة أثرت في فرق هندسية متعددة، بما في ذلك تلك التي تدعم تقنية الإعلان، وتطبيق تويتر الرئيسي، بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية للحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر”.

وفي تقرير سابق، أفادت قناة “سي إن بي سي” الأمريكية بأن نحو 80% من موظفي شركة “تويتر” استقالوا أو تم تسريحهم منذ استحواذ مؤسس “تسلا” و”سبيس إكس” إيلون ماسك على الشركة.

يذكر أن إيلون ماسك استحوذ على شركة “تويتر” في أواخر أكتوبر الماضي في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار. وكان عدد الموظفين في الشركة نحو 7500 شخص قبل صفقة الاستحواذ، حسب معطيات “بيزنس إنسايدر”.