«ماسك» يشيد بإنجازات الصين في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي

أشاد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، اليوم بإنجازات الصين في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي وكرر وعوده بمشاركة اكتشافات “تسلا” على صعيد القيادة الذاتية مع المنافسين، بحسب وكالة بلومبرج.

وأعاد “ماسك ” التأكيد على رؤيته لمستقبل يعتمد على الروبوتات، داعيا إلى مزيد من الإشراف التنظيمي على الذكاء الاصطناعي في مؤتمر رفيع المستوى برعاية الحكومة الصينية.

جهود الصين في تطوير الذكاء الاصطناعي

و أشاد رجل الأعمال الملياردير ومالك “تويتر” الذي حذر من قبل من أن تطوير الذكاء الاصطناعي يمضي بسرعة كبيرة، بإنجازات الصين في هذا المجال فيما كرر وعوده بمشاركة اكتشافات “تسلا” فيما يتعلق بالقيادة الذاتية مع المنافسين.

و يسلط خطاب “ماسك” الرئيسي الموجز في المؤتمر، وهو فعالية تستمر ليومين وتركز على جهود تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين بدعم من الوكالات التنظيمية المؤثرة، الضوء على علاقاته القوية بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

مجال يحدد مستقبل القوة الاقتصادية

وأنهى رئيس “تسلا” زيارته الأولى للصين منذ الوباء منذ حوالي شهر وخلالها زار مصنع شنغهاي الذي يشكل أكثر من نصف الإنتاج العالمي لـ”تسلا”.

وأعاد “ماسك” التأكيد على توقعاته بأن تُطرح تكنولوجيا القيادة الذاتية في وقت لاحق من العام الجاري في ظل تحرك العالم نحو مستقبل ستتفوق فيه الروبوتات على البشر.

كما عبر عن ثقته بأن الصين يمكن أن تصبح لاعبا عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو مجال قد يكون محددا رئيسيا لمستقبل القوة الاقتصادية والجيوسياسية.

وقال للحضور عبر الفيديو: “تعجبني حكمة الشعب الصيني وإصراره. إذا قرر الشعب الصيني أن يبرع في شيء ما، فهو يفعل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي”.