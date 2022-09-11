ماسك يربح 21 مليار دولار ويحصل على سبب جديد للهروب من «تويتر»

نجح قطب الأعمال والملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ”تسلا”، عملاقة صناعة السيارات الكهربية في إضافة ما يقرب من 21 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي إلى ثروته التي يحتفط من خلالها بالمرتبة الأولى بين أثرياء العالم.

وقفزت ثروة إيلون ماسك خلال أسبوع واحد بأكثر من 21 مليار دولار وصولا إلى 262 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات مقابل 241 مليار دولار في يوم الجمعة قبل الماضي.

وكشف ماسك أنه لا يزال لديه حصة 9.6% من أسهم شركة تويتر ولكن مع إشعار إضافي بإنهاء الاتفاقية.

ووفقًا لسجلات المحكمة، رفع ماسك دعوى مضادة منقحة ضد شركة تويتر تتضمن هذه الدعوى المضادة مزاعم حديثة من قبل المبلغين عن المخالفات بأن منصة التواصل الاجتماعي بها عيوب أمنية.

إضافة إلى ذلك، قال محامي الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن استحواذ إيلون ماسك على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار يرجع إلى اتفاقية تويتر الأخيرة مع المبلغين عن المخالفات ودفعه مبلغ 7.75 مليون دولار.

وهذا هو الخطاب الثالث الذي يرسله إيلون ماسك إلى تويتر في محاولة لإنهاء عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار.

تم إرسال الرسالة، المؤرخة في 9 سبتمبر، إلى كبير المسؤولين القانونيين في تويتر، فيجايا جادي، وتم تضمينها في ملف تويتر لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمس الأول الجمعة.