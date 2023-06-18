ماسك يدعو لمنح بايدن إمكانية التغريد «بنفسه»

دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ساخرا بأن يتاح للرئيس جو بايدن استرجاع كلمة المرور لحساب “تويتر” الخاص به، حتى يتمكن من نشر تغريداته بنفسه، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وكتب ماسك عبر “تويتر”: “أرجوكم، أعطوه كلمة مرور حتى يتمكن من كتابة تغريداته الخاصة به. من فضلكم، أناشدكم!”

جاءت دعوة ماسك بعد أن نشر بايدن تغريدة تقول “الوقت حان كي يبدأ فاحشو الثراء بدفع مستحقاتهم العادلة”، عقب تقارير عن تجمع انتخابي عقده الرئيس الأمريكي مع ممثلي النقابات مساء السبت.

وأضاف ماسك مشككا في جدوى اقتراح بايدن: “بكل جدية، أوافق على أنه يجب علينا جعل الأساليب المتفننة للتهرب الضريبي غير قانونية، لكن التصرف بناء على ذلك من شأنه أن يزعج الكثير من المانحين، لذلك سنرى أقوالا دون أفعال”.

وأوضح مستدركا: “أولئك الذين سيُجبرون فعليا على تحمل عبء الإنفاق الحكومي المفرط هم من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، لأنهم لا يستطيعون التهرب من ضريبة الرواتب”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر من العام 2024، ويعد دونالد ترامب الرئيس السابق، المرشح الأكثر حظا لمنافسة بايدن، رغم المشاكل القانونية والدعاوى القضائية التي يواجهها.