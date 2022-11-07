«ماسك» يتسلح بالقيمة المضافة لتصحيح مسار «تويتر»

شهدت أروقة الفضاء الإلكترونى حالة من السجال الشديد ، بعد إتمام صفقة الاستحواذ التى سعى إليها الملياردير الأمريكى إيلون ماسك على منصة «تويتر»، وخلال الساعات الماضية قرر «ماسك» تسريح ما يقرب من %50 من موظفى الشركة.

وتوقع عدد من متخصصى التسويق والإعلام الرقمي، أن يتجه «ماسك» لإتاحة بعض الخصائص التى تسهم فى تطوير المنصة ومنها العمل على إعادة تفعيل برنامج «VINE» لبث محتوى الفيديو، بجانب إتاحة خدمة «المحفظة» الإلكترونية لمستخدمى «تويتر» خلال الفترة المقبلة.

وأكدو أن مالك «تويتر» الجديد سينتهج بعض السياسات التى من شأنها الوصول بالمنصة للربحية، ومنها الاستمرار فى تحقيق العوائد مع الاتجاه العام لخفض نسب التشغيل في المنصة.

وقال فادى رمزى استشارى التسويق الرقمى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه من المتوقع أن يتجه «ماسك» لإضافة مجموعة من الخصائص تصل بالمنصة إلى الربحية، وفى مقدمتها مقاطع الفيديو، متوقعا إعادة تفعيل برنامج «فاين» الخاص بمحتوى الفيديو والتى تم إيقافه عن العمل من قبل الإدارة السابقة لـ «تويتر».

وأضاف أن «ماسك» يعتزم أيضا خلال الفترة المقبلة التركيز على جنى الأرباح من خلال الاشتراكات بنسبة تصل إلى %50 وفقا لتصريحات نشرها عبر صفحته الخاصة، مشيرا إلى أن «ماسك» يستهدف إضافة خصائص خاصة بعد انتشار التغريدات.

وتوقع أن يتجه «ماسك» خلال الفترة المقبلة إلى زيادة تطوير محتوى الفيديو، بهدف التحول إلى الربحية بشكل أكبر، متوقعا أن تتجه إدارة تويتر الجديدة للعمل على إضافة خواص الفيديو القصيرة على غرار ما يقدمه «تيك توك» و«إنستجرام» .

وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد تفعيل خدمات المحفظة الذكية، علاوة على غرف المحتوى الصوتى وتقديم خدمات مبتكرة لدعم صناع المحتوى.

فى سياق متصل ، أكد أحمد البندارى استشارى الإعلام الرقمى فى وكالة «renew agency» أن الهدف الأساسى الذى سيسعى له مالك «تويتر» الجديد، هو التحول بالمنصة لتحقيق معدلات ربحية مرتفعة، مع الاتجاه لخفض تكاليف التشغيل على حد تعبيره.

ولفت إلى أن «ماسك» يستهدف إعادة ترتيب خصائص «تويتر» موضحا أن ذلك يظهر من خلال فرض 8 دولارات شهريا على الحسابات الموثقة، بهدف تنظيم المشتركين واستبعاد الحسابات المزيفة المتواجدة على المنصة.

وتوقع أن يتجه الملياردير الأمريكى إلى تفعيل بعض الخصائص فى تويتر بهدف امتصاص الاستهجان العام للمشتركين، ومنها تفعيل ميزة التسجيل الصوتي، بجانب إتاحة تنزيل الفيديو والمحتوى المرئي، لافتا إلى أن الهدف الأساسى لـ «ماسك» من استحواذه على «تويتر» هو العمل على تحقيق الأرباح.

وكانت إدارة «تويتر» الجديدة قد أرسلت مساء الخميس الماضى بريدا إلكترونيا إلى الموظفين أعلنت فيها نيتها تسريح موظفين، الجمعة، مرجعة ذلك إلى نيتها للعمل لوضع تويتر على المسار الصحيح وإعادة تقويم المنصة.

وبدأت القصة عندما أعلن «ماسك» فى أبريل الماضى عن شراء حصة %9.2 في تويتر وعلى الفور عرض «تويتر» على «ماسك» مقعدًا فى مجلس إدارة الشركة. واستطاع «ماسك» إتمام صفقة الاستحواذ الكلى على منصة «تويتر» بعد حالة من السجال والاتهامات دامت لما يقرب من عام، بقيمة تقدر بـ 44 مليار دولار.