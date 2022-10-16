ماسك: لن أقطع خدمة الإنترنت عن أوكرانيا رغم خسائر «سبيس إكس»

تراجع قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن إمكانية قطع خدمة الإنترنت التي تقدمها شركته “سبيس إكس” للحكومة الأوكرانية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقال ماسك الرئيس التنفيذي لـ “تسلا” عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية: “سنواصل دفع مستحقات خدمة ستارلينك لتزويد أوكرانيا بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية”.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلانه عدم قدرة شركته على الاستمرار في تحمل الأعباء المالية لهذه الخدمة إلى أجل غير مسمى.رغم الخسائر التي تتكبدها “سبيس إكس” والصعوبات التي يواجهها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في تمويل “ستار لينك” إلا أن الشركة أعلنت أنها ستواصل إمداد أوكرانيا بالإنترنت.

وقال ماسك في تغريدة إن شركته “سبيس إكس” ستواصل تمويل محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “Starlink” للحكومة الأوكرانية في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الروسية الغازية.