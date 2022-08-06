ماسك: صفقة تويتر قد تمضي قدما حال تقديم دليل على صحة حسابات المستخدمين

قال إيلون ماسك إن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار يمكن أن تمضي قدما إذا كشفت الشركة عن طريقة أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية، بحسب وكالة رويترز.

وكتب ماسك على تويتر اليوم السبت “لكن إذا تبين أن إفصاحات الشركة بخصوص هذا الشأن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية زائفة فعليا، فلا ينبغي أن يحدث ذلك”.

ورفضت شركة تويتر يوم الخميس مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي وقالت إن هذه الإدعاءات “غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة”.

وساق ماسك هذه المزاعم في دعوى مضادة لم يُعلن عنها إلا يوم الخميس.

وقال خبراء قانونيون إن شركة تويتر تسعى لإثبات أن إيلون ماسك حاول التخلي عن تمويل صفقة استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي البالغ قيمتها 44 مليار دولار، بينما تتحرى أيضا دوافعه للتراجع عن الصفقة.

وأرسلت تويتر العشرات من مذكرات الاستدعاء المدنية هذا الأسبوع إلى بنوك عالمية، مثل وحدات لمورجان ستانلي، ولمستثمرين مشاركين في الصفقة من بينهم وحدة تابعة لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول ولمستشاري ماسك، وذلك وفقا لمذكرات قُدمت لمحكمة العدل في ديلاوير على مدار اليومين الماضيين.

ورفض مورجان ستانلي التعليق، في حين لم ترد بروكفيلد بعد على طلب للتعليق. كما لم يتسن الوصول إلى ممثلين عن ماسك وتويتر.