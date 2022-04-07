ماسك الأول.. تعرف على أغنى 10 مليارديرات في تصنيف فوربس 2022

نشرت مجلة فوربس الأمريكية تصنيفها السنوي الجديد في العام 2022 لأغنى أغنياء العالم، والذي أظهر تضاؤلا ملحوظا في أعداد المليارديرات خلال العام الماضي، حيث انخفض إجمالي ثروتهم الشخصية بواقع 400 مليار دولار.

ووفقًا لقائمة المليارديرات السنوية الصادرة عن فوربس، يوجد 2668 مليارديرًا حول العالم ، بانخفاض 87 عن العام السابق.

وتبلغ ثروة هؤلاء المليارديرات مجتمعة ما إجمالي قيمته 12.7 تريليون دولار، وفقا لتقديرات المجلة.

تستشهد فوربس بالحرب الروسية الأوكرانية ، جائحة COVID والأسواق الأضعف لتراجع عدد المليارديرات.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر جميع الدول، من حيث عدد المليارديرات، حيث يوجد لديها 735 مليارديرات، تليها الصين ، الدولة الأولى في العالم من حيث التعداد السكاني ( 607).

وتصدّر قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “تسلا”، عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكي، وأيضا مؤسس شركة “سبيس إكس” SpaceX ، قائمة فوربس لأول مرة على الإطلاق بثروة صافية قدرها 219 مليار دولار. حصل أكثر من نصف العشرة الأثرياء على ثرواتهم في قطاع التكنولوجيا.

وفيما يلي أغنى 10 أشخاص في العالم، وفقا لقائمة فوربس 2022:

1-إيلون ماسك (219 مليار دولار) انضم ماسك مؤخرًا إلى مجلس إدارة تويتر بعد المطالبة بحصة 9٪ في الشركة.

جيف بيزوس (171 مليار دولار) أسس شركة صغيرة تسمى أمازون. لديه أيضًا شركته الخاصة في مجال الطيران Blue Origin. برنارد أرنو وعائلته (158 مليار دولار). يدير Arnault LVMH ، الشركة التي تقف وراء العلامات التجارية الفاخرة بما في ذلك لويس فويتون Louis Vuitton و مارك جاكوبز Marc Jacobs و كريستيان ديور Christian Dior.

4- بيل جيتس (129 مليار دولار). شارك جيتس في تأسيس شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات.

5-وارن بافيت (118 مليار دولار) هو الرئيس التنفيذي لشركة “بيركشاير هاثاواي” Berkshire Hathaway ، وحقق بافيت السواد الأعظم من ثروته من خلال الاستثمار.

6-لاري بيج (111 مليار دولار). يعد واحدا من مؤسسي شركة جوجل المالكة لمحرك البحث الأشهر في العالم.

7-سيرجي برين (107 مليارات دولار). شارك برين في تأسيس جوجل مع لاري بيج.

8- لاري إليسون (106 مليار دولار). يدير إليسون عملاق البرمجيات أوراكل Oracle.

9- ستيف بالمر (91.4 مليار دولار). شغل بالمر منصب الرئيس التنفيذي لـ “ميكروسوفت”، عملاقة البرمجيات الأمريكية، وهو أيضل مالك نادي كرة السلة الأمريكي لوس أنجلوس كليبرز.

10- موكيش أمباني دولار (90.7 مليار). أمباني هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريلاينس إنداستريز Reliance Industries، التي تعمل في العديد من الصناعات بما في ذلك البتروكيماويات والمنسوجات في الهند.