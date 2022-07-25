«ماستر للسقالات» ترصد 200 مليون جنيه لإنشاء مصنع لمعدات النقل الذكى

تخطط شركة ماستر للسقالات والتوريدات لإنشاء مصنع متكامل للمعدات المعدنية الخاصة بإنشاء خطوط النقل الذكى، وذلك باستثمارات أولية تقارب 200 مليون جنيه، ضمن خطتها التوسعية فى السوق المحلية.

قال محمد منصور وهبة، رئيس مجلس إدارة ماستر للسقالات، إن شركته تعمل فى السوق المحلية منذ 1998، وتملك مصنعًا فى العبور لإنتاج القوالب المعدنية والهندسية المستخدمة فى إنشاء الكبارى والطرق وعدة مشروعات بنية تحتية.

وأضاف فى حوار مع «المال» إن الشركة ما زالت تفاضل بين مدينتى العبور أو العاشر من رمضان لاختيار موقع لإنشاء المصنع الجديد على مساحة 40 ألف متر، والذى سيختص بتصنيع القوالب المعدنية المستخدمة فى مشروعات النقل الذكى، كالقطار السريع أو المونوريل وغيرهما من المشروعات المهمة.

وذكر أن خطة تمويل المصنع المرتقب تتوزع ما بين الاقتراض البنكى والموارد الذاتية، بخلاف آلية التأجير التمويلى التى تتسم بالمرونة وسرعة اتخاذ القرار عكس البنوك، كما تستهدف تحقيق حجم أعمال بقيمة 600 مليون جنيه فى أول عام لتشغيل المصنع الجديد.

وأكد أن المصنع سيتخصص أيضًا فى تصنيع بعض القوالب المستخدمة فى الكبارى، بخلاف السقالات والشدات، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 4 آلاف طن شهريًا.

وتشهد مصر اهتمامًا حكوميًا لافتًا بمنظومة النقل الذكى التى تتضمن إطلاق عدة مشروعات قومية، منها القطار السريع والمونوريل بخلاف التوسعات الحالية بخطوط المترو، وكلها باستثمارات مليارية ضخمة.

ولفت «منصور» إلى أن الشركة حققت قيمة أعمال خلال العام الماضى بلغت 500 مليون جنيه، كما تحاول فى العام الحالى الحفاظ على تلك المعدلات، وتجنب الآثار السلبية لتحديات الاقتصاد العالمى والارتفاعات اللافتة فى المواد الخام، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتبر أن السوق المصرية واعدة للغاية فى مجال التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، لذلك ستركز الشركة حاليًا على توجيه كامل طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية، بدلًا من دراسة اختراق أسواق مجاورة.

يشار إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير زار جناح «ماستر» ضمن فعاليات معرض النقل الذكى واللوجستيات فى العام الماضي، والذى شهد اهتمام الشركة باستقطاب تكنولوجيا حديثة لمعدات الإنشاءات حول العالم، منها محاولة الحصول على توكيلات عالمية من شركات صينية وكورية لاستحداث نظام السقالات الهيدروليكى، بدلًا من النظام اليدوى المعمول به فى مصر حاليًا، وبالتالى توفير المزيد من الوقت والتكاليف، مع تحقيق أعلى جودة عالمية وكذلك تطوير الصناعة المصرية أيضًا.

وذكر منصور أن الشركة تتعامل مع العديد من الجهات والشركات والقطاعات، مثل قطاع الطرق والكبارى وقطاع المبانى وقطاع البترول والخدمات، إذ تعمل ماستر مع الهيئة العامة للطرق والكبارى وكل من يعمل فى كبرى المشروعات القومية، مثل شركات «المقاولون العرب» و«أوراسكوم كونستراكشون» و«إتش ايه» و«السعداء» وغيرها من الشركات.