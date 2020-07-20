«ماستر كارد» تسهم في تسريع برنامج شريك لبطاقات العملات المشفرة

أعلنت ماستركارد اليوم عن توسيع برنامجها للعملات المشفرة، ما يجعل الأمر أسهل وأسرع للشركاء لتقديم بطاقات دفع آمنة ومتوافقة مع متطلبات السوق.

وأظهرت أحدث الأبحاث الدولية تزايد اهتمام العملاء وقطاعات الاستثمار حول العالم بالعملات الرقمية، وأن قرابة 20% من سكان بعض البلدان يحتفظون بالعملات المشفرة، إضافة إلى تزايد أعداد المتعاملين مع العملات المشفرة من التجار واللاعبين الرقميين والمؤسسات المالية.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أنه تتم دعوة الشركاء المعنيين بصناعة عملات التشفير والبطاقات المشفرة للانضمام إلى برنامج ماستركارد المسرع2 للعلامات التجارية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، ما يسهم في توفير كل ما يحتاجون إليه للنمو بسرعة.

وتأتي هذه الخطوة مع إعلان حصول Wirex، أول منصة تداول رقمية، على عضوية ماستركارد الرئيسية، مما يسمح لها بإصدار بطاقات دفع لعملائها.

ويقول راج دامودهاران، نائب الرئيس التنفيذي للأصول الرقمية ومنتجات البلوك تشين والشراكات في ماستركارد: “سوق العملات المشفرة ينمو ويتيح وظائف إضافية، وتدعم ماستركارد السوق من خلال توفير تجارب آمنة وداعمة للمستهلكين والشركات في ظل الاقتصاد الرقمي الحالي.

وتابع: إن عملنا مع Wirex والنظام البيئي المشفر يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتزويد العملاء بالمزيد من الخيارات في طريقة الدفع”.

تقنية معتمدة في ملايين المتاجر حول العالم

وتمكّن عضوية ماستركارد الرئيسية Wirex من إصدار بطاقات الدفع مباشرة، مما يسهل على الناس شراء العديد من العملات التقليدية والرقمية وتخزينها وتبادلها. ويمكن للمستهلكين على الفور تحويل عملاتهم المشفرة إلى عملة تقليدية، والتي يمكن إنفاقها في أي موقع حيث يتم قبول بطاقة ماستركارد حول العالم. وستدخل العملة دائماً شبكة ماستركارد كعملة تقليدية.

وسيستفيد المستخدمون أيضاً من برنامج مكافآت كريبتوباك Cryptoback من Wirex، والذي يمنح العملاء استرداداً تلقائياً لما يصل إلى 1.5٪ بعملة البتكوين مقابل كل عملية شراء تتم في المتاجر.

وقال بافيل ماتفيف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Wirex: “نحن سعداء بأننا أول منصة للعملات المشفرة تحصل على العضوية الرئيسية من ماستركارد.

وأضاف أنها تمثل اهتماماً وتقديراً متزايدين في قبول العملات الرقمية من قبل الهيئات الرائدة والمنظمين وستساعدنا على تحقيق رؤيتنا في تمكين الجميع من تجربة عالم تتساوى فيه جميع العملات، التقليدية والرقمية”.

يذكر أن Wirex حاصلة على ترخيص من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة لإصدار البطاقات في أوروبا، وقد حققت نمواً سريعاً خلال الأشهر الـ 18 الماضية، مع توسع ناجح في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب إصدار رمز Wirex الأصلي (WXT).

وخلال الشهور المقبلة من هذا العام، تخطط الشركة لإطلاق الجيل التالي من بطاقة Wirex للعملاء في أوروبا، مع مميزات تشمل عملات إضافية، بالإضافة الى السحب الدولي المجاني من أجهزة الصراف الآلي.

كما تخطط Wirex أيضاً لبدء إصدار بطاقات الشركات لعملاء Wirex Business.

يربط البرنامج المشاركين بالأجزاء ذات الصلة من العمل، لدمج تكنولوجيا ماستركارد الخاصة، والاستفادة من رؤيتها وخدمات الأمن الرقمي، وإشراك عملاء جدد، والوصول إلى أسواق وشرائح جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يدفع التزام ماستركارد بالشمول المالي تطوير المنتجات المركزة، مما يساعد على المشاركة في إيجاد الحلول التي تتيح اقتصاداً أكثر شمولاً.

ومن خلال هذا البرنامج الجديد لمستخدمي بطاقات العملات المشفرة البرنامج لشركاء، قامت ماستركارد بتبسيط عمليات الموافقة لتقليل الوقت اللازم للتسوق الرقمي، مع الحفاظ على التزامها بمبادئ الشراكة. ستعمل ماستركارد فقط مع الشركاء الذين يتبعون مبادئنا الأساسية.