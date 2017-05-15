ماستر كارد: أكثر من 5 ملايين مستفيد من محافظ الهاتف المحمول

قال تامر الكاشف، مدير ماستركارد مصر، إن منتج الدفع عبر الموبايل حقق طفرة في السوق المحلية على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى تجاوز عدد مستخدمي خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول 5 ملايين مستفيد.

وأضاف، خلال المائدة المستديرة التى تنظمها ماستركارد وإنجاز مصر، لتدشين مسابقة برنامج رائدات الأعمال، إن الدفع عبر الموبايل يساهم فى تحقيق آليات الشمول المالي، كما أنه يساعد في إتاحة أدوات غير تقليدية للبنوك وغير مكلفة.

وأكد الكاشف ضرورة أن تغير البنوك نظرتها للعملاء وتعدل ألية التواصل معهم، بجانب ضرورة استجابة الأفراد لذلك.