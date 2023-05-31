«ماستر سكاف للسقالات» تقتنص أعمال بمحطات القطار السريع ومونوريل العاصمة الجديدة

تتواجد مجموعة “ماستر سكاف للسقالات والمقاولات” المتخصصة في تصنيع وتوريد السقالات المعدنية المستخدمة، في مشروعات البنية التحتية، وكذلك المقاولات المشاركة في مجموعة من المشاريع القومية والمبادرات المتنوعة خلال العام الحالي 2023 في قطاعات النقل والتطوير العقاري والطرق ومحاور النيل.

أكد محمد منصور رئيس مجلس إلادارة أن المجموعة نفذت مشروعات حيوية خلال الفترة الماضية منها أبراج العلمين الجديدة وماسبيرو والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب كبارى مصر الجديدة ومدينة نصر، وتطوير ميناء دمياط ومحور عدلى منصور، والفريق كمال عامر ، ومحور 26 يوليو الجديد بالجيزة .

كما تقدم المجموعة منتجاتها لقطاعات مختلفة على رأسها الطرق والكبارى التى تسيطر ماستر من خلالها على 60% من حجم الأعمال فى السوق وتحديدًا فى نشاط “الفورم” أما قطاع السقالات وتستحوذ ماستر على 30%من حجم عملها فى السوق المحلى.

أشار الدكتور محمد منصور إلى أن مجموعته تفخر بالمشاركة فى تنفيذ عدة مشروعات قومية مختلفة مثل تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف lRt (عدلى منصور -العاصمة الإدارية) وتشارك حاليا فى تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة / العلمين / مطروح حيث تقوم بأعمال توريد الفورم والشدات المعدنية للقواعد و الاعمدة فى محطة الحوامدية بمحافظة الجيزة ومحطات القطار السريع بمنطقة 6 اكتوبر كذلك كوبرى القطار اعلى نهر النيل بحلوان .

محمد منصور رئيس مجلس إلادارة المجموعة

كما تقوم الشركة بتوريد الفورم والشدات اللازمة لمحور منفلوط الجديد بمحافظة أسيوط بالشراكة مع المقاول الرئيسي للمشروع واستخدام اسلوب الصب الطائر للخرسانة فى تنوع جديد لانشطة الشركة.

وبالنسبة للمونوريل شرق النيل تنفذ الشركة أعمال توريد السقالات والشدات المعدنية للمحطات بمناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية ومدينة نصر من اجل تنفيذ أعمال الإنشاء كذلك تركيب الكلادينج المستخدم فى واجهات المحطات .

ولفت منصور الى الشراكة الكبيرة مع مجموعة اوراسكوم بتوريد الخرسانات و السقالات والشدات لعدد من مشروعات الشركة منها مشروع Owest بمدينة 6 أكتوبر.

وكشف رئيس مجلس الادارة الى ان المجموعة لديها خطة طموحة للتوسع فى الأسواق العربية والأفريقية بتنفيذ أعمال متنوعة فى مشروع “نيوم” بالمملكة العربية السعودية مع كيانات مصرية عملاقة كذلك مشروع تطوير الطريق الدائرى الرابع حول العاصمة الليبية طرابلس ويتم دراسات هذه المشروعات فى الوقت الراهن.

أشار إلى أن الأولوية لازالت للتعاقد للسوق المحلى الذى يشهد رواجاً بما يجعله يجتذب المزيد من الشركات والمستثمرين من خارج مصر أيضاً، بينما تظل الشركة لديها القدرة على تلبية المزيد من الطلب الحالى بمضاعفة ساعات العمل لديها.