«ماستر جولد» تخطط لتصدير 5 ملايين قطعة ذهبية خلال 2023

تخطط شركة ماستر جولد لتصنيع المشغولات الذهبية لتصدير نحو 5 ملايين قطعة خلال عام 2023، ما يمثل أكثر من %35 من إنتاج مصنعها فى مدينة العاشر من رمضان.

كشف المهندس مصطفى صابر، رئيس الشركة فى حوار لـ«المال»، أن الشركة انتهت من تدشين مصنعها الجديد فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على مساحة 8000 متر مربع، وتم افتتاحه رسميًا خلال معرض نبيو للذهب، بحضور وزيرى التموين والصناعة من أسابيع.

ورفض «صابر» الإفصاح عن استثمارات المصنع، لكنه أوضح أن الجزء الأكبر منه عبر التمويلات الذاتية، مشيرًا إلى أن إجمالى الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 16 مليون قطعة، يمكن إنتاجها سنوياً.

وقال إن الشركة تبحث عن احتياجات السوق المحلية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية والعمل على تنويع منتجاتها بشكل مستمر، والتوافق مع كل الأذواق بجميع المستويات وتصنيع المشغولات التى تتناسب مع كل الثقافات خارجيًا ومحليًا، موضحًا أن الشركة لا تدرس التوسع فى البيع عبر الإنترنت خلال الفترة الحالية، ولكن تسعى للتوسع فى التصنيع والاهتمام بمصانعها.

وأوضح «صابر» أن إجمالى عدد عمال الشركة يصل إلى 650 عاملا، وتسعى لزيادة العمالة خلال الفترة المقبلة نتيجة خططها التوسعية، إضافة إلى العمل على تدريب وزيادة الخبرات الخاصة بعمالها ما يرفع من كفاءتهم وإنتاجيتهم ومواكبة التطور المستمر.

وقال إن الشركة تسعى بشكل مستمر لانتاج وتصنيع البدائل الخاصة للمنتجات المستوردة خلال الفترة الحالية لمنع الاعتماد على المنتجات المستوردة ولتوفير العملة الصعبة «الدولار» والتوسع فى التصدير أيضاً.

وأضاف «صابر» أن مصنع الشركة يضم نحو 8 خطوط إنتاج مختلفة، موضحًا أن كل مرحلة بالمصنع تخدم مراحل أخرى، وكل الخطوط تعمل فى دورة متكاملة، لافتًا إلى أن مصنعه يقوم بإنتاج نحو 13 نوعا وصنفا من المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن الشركة تدرس تصنيع كسوة الكعبة المشرفة، موضحا أن شركته قامت بإنتاج جزء مثيل لتلك الصناعة عبر إنتاج آيات قرآنية مصنوعة من الذهب الضافى الخام نوع 99 خام، ويتراوح وزنها ما بين 300-350 جرام ذهب، وهو ما يثبت إمكانية المصانع المصرية توفير الإمكانيات الخاصة بتصنيع كسوة الذهب والخيوط الذهبية، موضحًا أن السوق المصرية تمتلك إمكانيات هائلة وتواكب كل التكنولوجيا العالمية.

وأشار إلى أن الشركة تدرس الفترة المقبلة التوسع فى التصدير وإحلال المنتج المحلى محل الأجنبى، عبر اقتحام نحو 10 أسواق عربية وأفريقية، موضحًا أن «ماستر جولد» قامت بعمليات تصديرية فى وقت سابق من الأعوام الماضية كانت إلى دبى.

وأضاف «صابر» أن الوضع الحالى لأسعار الذهب فى مصر وضع استثنائى، ولن يستمر كثيرا فى ظل الإجراءات التى تقوم بها الدولة المصرية لضبط الأسواق، والإصلاحات الاقتصادية، وستتم السيطرة على تلك المضاربات والـأسعار الكبيرة والمبالغ فيها.

وأكد أن إدراج الذهب فى البورصة السلعية يؤكد اهتمام الدولة المصرية على بالقطاع والمنظومة ككل، لاسيما أن الذهب قطاع مهم للدولة وللأسواق التصديرية أيضاً، ويمكنه أن يلعب دورًا مهمًا فى زيادة الناتج المحلى للاقتصاد المصرى.

وقال «صابر» إنه من الصعب التنبؤ بالأسواق العالمية للمعادن وأسعار الذهب، موضحًا أن المؤشرات العالمية تظهر أن هناك اتجاهًا نحو الصعود خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع التضخم والأحداث الجيوسياسية وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن الدولة تسعى لزيادة الصادرات الخاصة بالمشغولات الذهبية، وأبرزها تسهيل زيادة عدد المصانع، إضافة إلى إقامة معارض دولية، وزيادة الحوافز ولكن ما زال يتبقى إلغاء كل الرسوم الخاصة بالتصدير، وأبرزها رسوم التثمين، والعمل على وجود إعفاءات جمركية ورسوم للإعباء التصديرية، ما يشجع الجميع لزيادة صادراته وزيادة الناتج القومى.

وأشار إلى أن معرض نبيو حقق نجاحًا كبيرًا وجذب زوارًا بشكل ضخم وفوق المتوقع، إضافة إلى عارضين دوليين؛ بعدما شارك 35 عارضا دوليا من 4 دول وهى الهند وإيطاليا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، إضافة لحضور 500 زائر و100 مشتر دولى من 18 دولة من الخليج العربى وأفريقيا، إلى جانب حوالى 7 آلاف زائر من تجار التجزئة والمشترين المحليين.

ونفى نية الشركة العمل على الاستحواذ على بعض الكيانات العاملة فى القطاع أو الاندماج معها، ولكن تسعى لزيادة مصانعها وطاقتها الإنتاجية والتوسع فى خطوطها، إضافة إلى العمل على فتح أسواق تصديرية وزيادة الحصة السوقية للشركة.

وكشف عن امتلاك الشركة لنحو 7 فروع فى المحافظات تغطى معظم أنحاء الجمهورية، وتركز حاليًا على مصنعها الجديد، وكيفية زيادة طاقته الإنتاجية وعدد الأصناف التى يتم تصنيعها.

وأكد «صابر» أن الاستثمار بمجال الذهب سيتحسن ويزداد خلال عام 2023 بشكل أفضل من 2022 والذى تراجع فى الاستثمار نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، موضحًا أن الذهب يعد إحدى أدوات الاستثمار طويلة المدة وليست قصيرة المدى، كما أنه يسمى بالملاذ الآمن عند الأزمات والحروب، ما يثبت أهميته بشكل مستمر.

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