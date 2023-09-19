«ماستر جروب» تعتزم تسليم المرحلة الأولى من «ذا سيتى» العاصمة الإدارية فى 2024

قال محمد لاشين رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب للتطوير العقارى إن شركته تستعد لتسليم المرحلة الأولى من مشروعها ذا سيتى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تنوى طرح وحدات تجارية وطبية فى نفس المشروع، فى فترة تخطط فيها بقوة لإطلاق توسعات مرتقبة فى منطقتى الساحل الشمالى والشيخ زايد.

وأوضح لاشين أن حجم الانشاءات الخاصة بمشروع «ذا سيتى» يسير بمعدلات جيدة وفقا للجداول الزمنية للتنفيذ، و المتفق عليها مع شركة العاصمة الإدارية، ليصل إلى معدلات بناء قياسية،حيث بلغ إجمالى الإنشاءات للمرحلة الأولى أكثر من 75 %، بالإضافة إلى العمل فى المرحلتين الثانية والثالثة لتصل معدلات التنفيذ فى المشروع بالكامل لنحو 55 % لمساحة 54 فدانا.

وأشاد بدور شركة العاصمة وتعاملها مع هذا المشروع القومى من خلال عدد من التيسيرات والإجراءات لضمان إنجاز تسليمها للعملاء وفقا لكافة المعايير العالمية فى إنشاء مدن ذكية مستدامة والالتزام أيضا بمعدلات تنفيذ قوية على أرض الواقع لحماية حقوقهم.

ولفت إلى أن الشركة حرصت أيضا على التعاقد مع شركة محرم باخوم للإشراف على تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية بالكامل، كما تعاقدت مع شركة معمار لتنفيذ أعمال اللاند سكيب للمشروع بالكامل مع اقتراب الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأضاف أن الشركة تستعد حالياً وبعد تحقيق معدلات إنجاز كبيرة فى مشروع «ذا سيتى» لإطلاق مشروع Allegra التجارى الطبى خلال مشاركتها فى فعاليات معرض سيتى سكيب و التعاقد مع أحد أكبر شركات إدارة المشروعات الطبية فى مصر لإدارة المبنى.