اتصالات وتكنولوجيا

«ماستر بيلدر جروب» توقع شراكة مع «ساب للتحول الرقمي»

بهدف دعم العمليات التشغيلية
طارق رمضان 1:34 م, الأحد, 26 ديسمبر 21 1:34 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

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وقعت شركة  “MBG” ماستر بيلدر جروب للتطوير العقاري شراكة للتحول الرقمي مع شركة SAP المختصة بتقديم الحلول الرقمية، بهدف دعم العمليات التشغيلية وتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات الناتجة عنها، علاوة على دعم وتعزيز بنيتها التحتية التجارية والرقمية، ضمن استراتيجة الشركة للتحول الرقمي.

وقال عمرو العدل، الرئيس التنفيذي لشركة “MBG” ماستر بيلدر جروب إن هذه الشراكة تهدف لتعزيز قدرات الشركة وإنشاء بنية معلوماتية حديثة لزيادة القدرة التنافسية للشركة وتعزيز التطوير، بغرض توسيع نطاق حلول الأعمال ليصبح أكثر شمولاً وتكاملاً وخلق مرونة أكثر فى أداء المهام يساعد في تعزيز اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الدقيقة للتمكن من تلبية احتياجات العملاء بمرونة.

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وأوضح العدل أن منصات تطبيقات الأعمال من “SAP” ستتيح المجال أمام الشركة للوصول الفوري إلى المعلومات المطلوبة التي تساعد على اتخاذ القرارات المباشرة المستندة إلى البيانات، ومن المنتظر أن يؤدي إلى تنفيذ إجراءات الأعمال بشكل ينسجم مع المعايير العالمية لممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة للارتقاء بمهارات الموظفين و إثراء تجربة استثانية للعملاء.

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وأضاف: اهتمامنا بالتحول الرقمي يأتي ليتماشي مع رؤية الدولة واستراتيجها التي تتبنها فى جميع المجالات، بالإضافة إلى الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري والتطور الملحوظ والتكنولوجيا المستخدمة فى العاصمة الادارية وغيرها من المدن الذكية.

جدير بالذكر أن شركة MBG ماستر بيلدر جروب – إحدى كبرى شركات التطوير العقاري- تعمل في السوق العقارية المصرية منذ أكثر من ٢٠ عاماً طورت خلالها عدد من المشروعات المتنوعة، وتعتبر MBG من أول شركات التطوير العقاري التي قامت بالاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاريع سكنية وطبية وإدارية.

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بقلم طارق رمضان

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