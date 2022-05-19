ماستركارد و «OPay» يتعاونان لتعزيز منظومة المدفوعات غير النقدية

أعلنت ماستركارد و شركة التكنولوجيا المالية ” OPay” اليوم عن التعاون الإستراتيجي بينهما لدفع الشمول المالي والازدهار الاقتصادي إلى الأمام من خلال فتح باب التجارة الرقمية على مصراعيه أمام ملايين الناس في جميع أنحاء شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتيح هذا التعاون لعملاء وتجار “OPay” في المنطقة، بما في ذلك دول الجزائر والمغرب ومصر ونيجيريا وإثيوبيا وكينيا وباكستان وجنوب إفريقيا ودولة الإمارات، التعامل مع علامات تجارية وشركات في أي مكان في العالم، وذلك بفضل حلول الدفع الافتراضي من ماستركارد المتصلة بمحفظة “OPay” الإلكترونية.

وتعد هذه الشراكة هي الأحدث في إستراتيجية الأسواق الناشئة التي تعتمدها ماستركارد، إذ تتعاون شركات التكنولوجيا مع مؤسسات التكنولوجيا المالية المتزايدة، مثل” OPay” لتوسيع الوصول إلى المدفوعات الرقمية، والسماح بخدمات حياتية متعددة، وإنشاء مسارات جديدة للشمول المالي، ودعم الجيل التالي من التطبيقات الفائقة.

ويبحث المستهلكون بشكل متزايد عن تجارب مستخدم سلسة على منصة واحدة تقدم معاملات أسهل لقضاء احتياجات الحياة اليومية المختلفة بسهولة ويسر، بما في ذلك إرسال الأموال وتلقيها، وطلب الطعام، والبقالة، وتنظيم النقل، والإقراض، والاستثمار، وعرض الأشياء التي يرغبون ببيعها.

وتشمل المرحلة الأولى من هذه الشراكة، استفادة عملاء “OPay” من حلول الدفع الافتراضي من ماستركارد، المرتبطة بمحافظ “OPay” الخاصة بهم، للتسوق لدى علامات تجارية عالمية مشهورة في ميادين الترفيه والسفر والإقامة والتسلية وخدمات البث و ما شابهها من خدمات .

وتتوافر الخدمة سواء امتلك العميل حساباً مصرفياً أم لا، وتسمح لأصحاب الأعمال الصغيرة بالشراء من الموردين في الخارج والدفع باستخدام حل الدفع الافتراضي الآمن.

وقالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق لدى ماستركارد في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقي ان إستراتيجية شركة ماستر كارد تعتمد على على الشراكات لدعم الشمول المالي على نطاق واسع، ويأتي التعاون مع أوباي “OPay” ليؤكد التزام ماستر كارد بدعم مزودي المدفوعات في جميع أنحاء العالم، ومساعدتهم على إنشاء نظام دفع عالمي مترابط، تستفيد منه شريحة واسعة من المستهلكين ذوي الاحتياجات المميزة.

من جانبه، قال ياهوي زو، الرئيس التنفيذي لمنصة “OPay”, إن الشركة بصفتها رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يسعدها التعاون مع ماستركارد خلال مسيرة تعزيز الشمول المالي، وذلك لأهميته في فتح أبواب الاقتصاد العالمي أمام المزيد من المستهلكين والشركات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.

يذكر أن شركة “OPay” هي شركة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية للدفع عبر الهاتف المحمول، حيث حققت “OPay” نموًا كبيرًا في السنوات الثلاث الماضية وأصبحت واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط مع حصة سوقية لائقة في الأسواق الرئيسية بما في ذلك نيجيريا ومصر وباكستان وغيرها.

وتقدم “OPay” خدمات مخصصة لمختلف العملاء لتناسب احتياجاتهم؛ تتضمن بعض هذه الخدمات الدفع في وضع عدم الاتصال والدفع عبر الإنترنت، وخدمة المحفظة الرقمية من خلال الذكاء الاصطناعي وابتكارات التكنولوجيا المالية الأخرى. وتضم “OPay” أكثر من 15 مليون مستخدم مسجل للمحفظة، و 600000 تاجر على مستوى الدول التي تنشط بها، وتجاوزت قيمة معاملاتها الشهرية 6 مليارات دولار.

وتلتزم ماستركارد التزاماً عالمياً راسخاً بتعزيز الشمول المالي، مع تعهدها بإلحاق مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر بالاقتصاد الرقمي، والتركيز على استقطاب 25 مليون سيدة أعمال إلى هذا الاقتصاد بحلول عام 2025.

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك , هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق.