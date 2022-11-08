ماستركارد والبنك العربي الأفريقي يوقعان استراتيجية تعاون طويلة المدى

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع ماستركارد طويلة المدى، كجزء من الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التطور الرقمي للنظام المالي في مصر، و قد تم توقيع هذه الاتفاقية بحضور كل من هيثم المعايرجي، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة و التحول البنكي، ودينا ذكري ، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد و الشمول المالي، وخالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى في الشرق الأوسط بشركة ماستركارد.

تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للبنك

من خلال هذا التعاون، ستقوم شركة ماستركارد والبنك العربي الافريقي الدولي بالتركيز على تخطيط وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للبنك، وتقديم خدمات عصرية لحلول الدفع الرقمية تلبي احتياجات العملاء المتزايدة بأعلى معايير الأمان والسهولة.

تعليقاً على التوقيع، قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “التعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي لدعم استراتيجية التحول الرقمي هي خطوة مهمة لتحقيق أهداف الشمول المالي وجذب أكبر شريحة من العملاء الغير متعاملين مع البنوك، وهو ما يعد جزء أساسي من خطة ورؤية ماستركارد العالمية والتي تهدف إلى التحول لمجتمع اقل اعتماداً على الكاش من خلال تمكين المؤسسات المالية من إتاحة وسائل دفع أكثر تطوراً ومرونة لعملائهم.”

قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى في الشرق الأوسط بشركة ماستركارد: “مصر تتسارع في تبني خدمات الدفع الرقمي، ونحن نؤمن أن الشراكات البناءة هي عامل أساسي لتحقيق أهداف الشمول المالي وتقديم طرق دفع مبتكرة،” وأضاف جونز: “نحن نتطلع إلى تعاون مثمر مع البنك العربي الافريقي الدولي لتقديم الحلول اللازمة لتلبية توقعات عملاءه المتغيرة.”

ومن جانبه، صرح هيثم المعايرجي، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة والتحول البنكي في البنك العربي الافريقي الدولي: “هذه الشراكة طويلة المدى مع ماستركارد، تتماشى مع استراتيجيتنا في تحقيق التحول الرقمي وخلق طرق دفع مبتكرة لعملائنا على نطاق أوسع “، وأضاف أيضا: “هذا التعاون يؤكد التزامنا بتطوير منتجاتنا بشكل يتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء وتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع اسلوب حياتهم المتطور من خلال الاستفادة من خبرات ماستركارد في ايجاد حلول ومنتجات حديثة”.

وقالت دينا زكري، رئيس قطاع الخدمات المصرفية والشمول المالي بالبنك العربي: التعاون مع شركة ماستر كارد يتيح للبنك فرص إطلاق منتجات جديدة تكنولوجية ومتطورة تتماشي مع احتياجات السوق المصرفي الحالي وتعد هذه الشراكة خطوة إيجابيه في استراتيجية البنك العربي الافريقي الدولي في تحقيق التحول الرقمي وتقديم خدمات تلائم الاحتياجات المختلفة للعملاء كما ستتيح لنا هذه الشراكة الفرصة أيضاً في التنوع، والتوسع، وتطوير خصائص ومميزات خدماتنا المصرفية مما يسهم في تحقيق رضاء عملائنا.

وتعتمد ماستركارد على خبرتها الواسعة لتدعم التحول الرقمي، والتوجه نحو شمول مالي، وتشجيع التوجه لنظام مالي رقمي شامل في مصر. هذه الخطوات تقع تحت الالتزامات العالمية لماستركارد نحو دمج مليار شخص و50 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، والتركيز على تقديم حلول لـ25 مليون امرأة لمساعدتهم في تنمية مشاريعهم الخاصة.