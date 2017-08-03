ماستركارد: مستعدون للاستثمار في البنية الاقتصادية الرقمية‎

المال - خاصالتقى ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "ماستر كارد" العالمية، وتم بحث تعزيز أوجه التعاون لتطوير وتفعيل الشراكة في مجال التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاستفادة من خبرات الشركة العالمية الرائ

المال – خاص

التقى ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة “ماستر كارد” العالمية، وتم بحث تعزيز أوجه التعاون لتطوير وتفعيل الشراكة في مجال التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاستفادة من خبرات الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا حلول الشمول المالي، وذلك من خلال التوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون المستقبلي للاستفادة من تحليلات البيانات العملاقة، والتي تدعم متخذي القرار والتي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الخدمات الرقمية المبتكرة والتوسع في منظومة المدفوعات الحكومية الالكترونية، لتسهيل النفاذ للخدمات المالية الرقمية وتقليص تكلفتها، وتوفير حلول مبتكرة واّمنة للدفع الالكتروني، لفائدة المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمكن من انجاز العمليات المالية عبر منظومة الدفع الإلكتروني.

وأبدت الشركة استعدادها للاستثمار في البنية التحتية الرقمية المواكبة لعملية تطوير الاقتصاد المصري، وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود الشمول المالي.

ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل مشتركة تناقش الحلول التكنولوجية المختلفة لخدمة أهداف استراتيجية تحول مصر نحو الاقتصاد الرقمي، والتي أهم محاورها تقديم خدمات الدعم الحكومي للمواطن باستخدام بطاقات ذكية توفر امتيازات متعددة تضمن وصول الدعم بيسر وسهولة لمستحقيه.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي كانت قد اختارت مصر ضمن الدول النموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي التي أطلقها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (ITU) والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI).