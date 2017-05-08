ماستركارد : دمج 350 مليون عميل بالنظام المالي عالميا

أحمد الدسوقي وهبة محمد:قال مجدى حسن، المدير الإقليمي لمؤسسة "ماستركارد مصر" وشمال أفريقيا، إنه تم دمج وجذب 350 مليون عميل للنظام المالي حول العالم منهم 100 مليون عميل داخل منطقة أفريقيا.ولفت - خلال كلمته بالمؤتمر السنوي التاسع للمعهد المصرفي بعنوان تعزيز الشمول المالي بالقطاع المصرفي - إلى

أحمد الدسوقي وهبة محمد:





قال مجدى حسن، المدير الإقليمي لمؤسسة “ماستركارد مصر” وشمال أفريقيا، إنه تم دمج وجذب 350 مليون عميل للنظام المالي حول العالم منهم 100 مليون عميل داخل منطقة أفريقيا.

ولفت – خلال كلمته بالمؤتمر السنوي التاسع للمعهد المصرفي بعنوان تعزيز الشمول المالي بالقطاع المصرفي – إلى أن ذلك يقابل الخطة التي وضعتها المؤسسة، إذ كانت تخطط لتضمين 500 مليون شخص في النظام المالي على مستوى العالم بحلول عام 2020.

وأضاف أنه تم إدخال حلول مبتكرة لأول مرة بالسوق المحلية، منها الدفع عبر الموبايل، ليصل عدد مستخدمي الخدمة إلى 5 ملايين عميل، يجري العميل نحو 5 عمليات شهرية في المتوسط.

وتوقع أن تستحوذ عمليات الدفع عبر الموبايل على نحو 12% من إجمالي العمليات الإلكترونية بنهاية العام الجاري، مقابل 10% فقط لعمليات التجارة الإلكترونية “e-commerce “، موضحا أن مدفوعات التجارة الإلكترونية استغرقت ما يقرب من 10 أعوام لتصل إلى هذا الحجم.

وأضاف أنه تم التركيز على عدة محاور مهمة منها نشر أدوات قبول الدفع، إذ تم تعديل بعض الأنظمة التكنولوجية لماكينات نقاط البيع لدى التجار لتقبل الدفع بالهاتف المحمول، بجانب بطاقات الدفع الأخرى، موضحا أن نحو ٦٠ ألف نقطة بيع تقبل الدفع عبر الموبايل.

ولفت إلى أن التجار الذين لا يمتلكون نقاط بيع تم تزويدهم برقم كودي، يقوم العميل بمسح ضوئي للرقم من خلال هاتفه لإتمام عملية الدفع، أو إدخاله يدويا في حال عدم استخدامه هاتفا ذكيا.