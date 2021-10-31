«ماستركارد» توقع اتفاقية شراكة مع money fellows

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستدعم ماستركارد إصدار بطاقات الدفع المُسبق وستوفر التكنولوجيا اللازمة لإتمام عمليات الدفع الإلكتروني، بما يمكّن MoneyFellows في نهاية المطاف من فتح الأبواب أمام آلاف العملاء خلال السنوات القادمة

أعلنت ماستركارد عن شراكة جديدة مع تطبيق التكنولوجيا المالية MoneyFellows، الذي يُعد النسخة الرقمية من الادخار والائتمان الدوري (المعروف في مصر باسم “الجمعية”)، لتقديم حلول وخدمات رقمية متنوعة لعملائها والمساهمة بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد الرقمي.

منذ انطلاق شركة التكنولوجيا المالية MoneyFellows، حولت الشركة نموذج ROSCA التقليدي (الادخار والائتمان الدوري)، أو “الجمعية” إلى الصورة الرقمية، موفرة للعملاء وسائل الادخار والسداد الرقمية بما يلبي احتياجاتهم المالية بسهولة ويسر. وتمنح MoneyFellows عملاءها إمكانية التحويل الإلكتروني للأقساط الشهرية، مما يعزز من تجربة المعاملات الرقمية بصورة شاملة وسلسة.

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستدعم ماستركارد إصدار بطاقات الدفع المُسبق وستوفر التكنولوجيا اللازمة لإتمام عمليات الدفع الإلكتروني، بما يمكّن MoneyFellows في نهاية المطاف من فتح الأبواب أمام آلاف العملاء خلال السنوات القادمة، والسماح للكثيرين بتبني المدفوعات الرقمية لأول مرة.

وتعليقاً على التعاون الجديد، قال محمد عاصم، مدير شركة ماستركارد في مصر: “الشراكة الجديدة مع MoneyFellows هي علامة فارقة أخرى في دعم ماستركارد المستمر لقطاع التكنولوجيا المالية. نحن على دراية باحتياجات السوق من الخدمات المالية الرقمية ونسعى جاهدين لتوفير خبراتنا وتقنياتنا لإنشاء نظام يسهل المعاملات الرقمية بصورة آمنة وميسرة. يسعدنا أن نتعاون مع MoneyFellows لأن ننقل العادات والممارسات القديمة إلى العصر الرقمي.”

من جانبه، قال أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MoneyFellows : “سيساعدنا توحيد الجهود مع ماستركارد في رقمنة عملياتنا وتبسيطها، بالإضافة إلى توفير المزيد من الإجراءات الميسرة لعملائنا. إن التكنولوجيا المالية الحديثة والشبكة العالمية الواسعة التي توفرها ماستركارد تمهّد الطريق لتوسيع مظلة الشمول المالي لتشمل شرائح وفئات جديدة ولا سيما التوسع اقليمياً. نحن متحمسون لمثل هذا التعاون المثمر الذي سيزدهر بالتأكيد مع استمرار تضافر الجهود المشتركة.”