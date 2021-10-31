اتصالات وتكنولوجيا

«ماستركارد» توقع اتفاقية شراكة مع money fellows

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستدعم ماستركارد إصدار بطاقات الدفع المُسبق وستوفر التكنولوجيا اللازمة لإتمام عمليات الدفع الإلكتروني، بما يمكّن MoneyFellows في نهاية المطاف من فتح الأبواب أمام آلاف العملاء خلال السنوات القادمة
المال - خاص 12:38 م, الأحد, 31 أكتوبر 21 12:38 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت ماستركارد عن شراكة جديدة مع تطبيق التكنولوجيا المالية MoneyFellows، الذي يُعد النسخة الرقمية من الادخار والائتمان الدوري (المعروف في مصر باسم “الجمعية”)، لتقديم حلول وخدمات رقمية متنوعة لعملائها والمساهمة بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد الرقمي.

منذ انطلاق شركة التكنولوجيا المالية MoneyFellows، حولت الشركة نموذج ROSCA التقليدي (الادخار والائتمان الدوري)، أو “الجمعية” إلى الصورة الرقمية، موفرة للعملاء وسائل الادخار والسداد الرقمية بما يلبي احتياجاتهم المالية بسهولة ويسر. وتمنح MoneyFellows عملاءها إمكانية التحويل الإلكتروني للأقساط الشهرية، مما يعزز من تجربة المعاملات الرقمية بصورة شاملة وسلسة.

اقرأ أيضا  رئيس المصرية للاتصالات: نمو خدمات البيانات يساهم في زيادة إيرادات الشركة خلال 2022

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستدعم ماستركارد إصدار بطاقات الدفع المُسبق وستوفر التكنولوجيا اللازمة لإتمام عمليات الدفع الإلكتروني، بما يمكّن MoneyFellows في نهاية المطاف من فتح الأبواب أمام آلاف العملاء خلال السنوات القادمة، والسماح للكثيرين بتبني المدفوعات الرقمية لأول مرة.

وتعليقاً على التعاون الجديد، قال محمد عاصم، مدير شركة ماستركارد في مصر: “الشراكة الجديدة مع MoneyFellows هي علامة فارقة أخرى في دعم ماستركارد المستمر لقطاع التكنولوجيا المالية. نحن على دراية باحتياجات السوق من الخدمات المالية الرقمية ونسعى جاهدين لتوفير خبراتنا وتقنياتنا لإنشاء نظام يسهل المعاملات الرقمية بصورة آمنة وميسرة. يسعدنا أن نتعاون مع MoneyFellows لأن ننقل العادات والممارسات القديمة إلى العصر الرقمي.”

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يلتقى وفداً من «أورانج» بباريس ويؤكد تذليل أى عقبات أمام توسعاتهم بمصر

من جانبه، قال أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MoneyFellows : “سيساعدنا توحيد الجهود مع ماستركارد في رقمنة عملياتنا وتبسيطها، بالإضافة إلى توفير المزيد من الإجراءات الميسرة لعملائنا. إن التكنولوجيا المالية الحديثة والشبكة العالمية الواسعة التي توفرها ماستركارد تمهّد الطريق لتوسيع مظلة الشمول المالي لتشمل شرائح وفئات جديدة ولا سيما التوسع اقليمياً. نحن متحمسون لمثل هذا التعاون المثمر الذي سيزدهر بالتأكيد مع استمرار تضافر الجهود المشتركة.”

اقرأ أيضا  «يونيون إير جروب تكنولوجي» توقع اتفاقية شراكة مع جرين بلاست

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«يونيون إير جروب تكنولوجي» توقع اتفاقية شراكة مع جرين بلاست

محمود جمال 12:28 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

إطلاق مبادرة «بوسطة كلينك» لدعم التجارة الإلكترونية

محمود جمال 12:23 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

عقب إطلاق الـ«ميتافيرس»..مطالب في البرلمان للحكومة بثورة تكنولوجية بحثية

ياسمين فواز 8:34 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

أسامة كمال يكشف فى حوار مع «CEO Level»: رحلة «CAIRO ICT» من الفكرة إلى جذب الاستثمارات ودمج التكنولوجيا فى الاقتصاد

محمود جمال 6:55 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

دِل تكنولوجيز تستعرض مُسرّعات التحول الرقمي في معرض كايرو آي سي تي

المال - خاص 10:31 م, السبت, 30 أكتوبر 21

«إل جي» تطلق مسابقة للألعاب الإلكترونية على مدار شهر

المال - خاص 7:44 م, السبت, 30 أكتوبر 21