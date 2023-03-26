«ماستركارد» توفر مليون وجبة مدرسية خلال شهر رمضان

أعلنت ماستركارد وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، عن تعاونهما مع أمازون مصر لتوفير وجبات مدرسية تصل الى مليون وجبه خلال شهر رمضان.

وجبة مقابل كل عملية شراء

وتقوم ماستركارد بالتبرع بقيمة وجبة مدرسية لبرنامج الأغذية العالمي مقابل كل عملية شراء يقوم بها العملاء في مصر على موقع أو تطبيق Amazon.eg باستخدام بطاقات ماستركارد للدفع خلال شهر رمضان، وسيتولى برنامج الأغذية العالمي توزيع الوجبات على الأطفال المحتاجين.

تلعب الوجبات المدرسية دورًا كبيرًا في حياة الأطفال، خاصةً أنها الوجبة الغذائية المنتظمة الوحيدة التي يتناولها كثير من الأطفال الأقل حظًا طوال اليوم؛ فهي تشكل حافزًا قويًا للأهل لإبقاء أطفالهم في المدرسة بدلًا من المنزل للمساعدة في الأعمال المنزلية والعمل الميداني، وهو ما يؤثر سلبيًا على الفتيات بشكل خاص. فالتعليم يُمكّن الأطفال من تحقيق أحلامهم، وتحسين حياتهم، وانتشال أسرهم بالكامل من الفقر.

حملة المليون وجبة

من جانبها، قالت نجوزي ميغوا، نائب الرئيس الأول للشراكات الرقمية في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: “على مدار أكثر من عقد من الزمن وتماشيًا مع

في تأدية العمل الجيد عن طريق صنع أعمال الخير، ساهمنا في دعم تغذية الأطفال بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة”.

وأضافت: “ومن خلال حملة المليون وجبة مدرسية، نسعى إلى إحداث تغيير ملموس في حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على أهمية وقوة الشراكات. إننا سعداء بالعمل مع أمازون وبرنامج الأغذية العالمي مرة أخرى من أجل إحداث تأثير إيجابي دائم في المجتمعات الأكثر احتياجًا”.

الأمن الغذائي والمسؤولية الاجتماعية

وعلق برافين أجراوال، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر: “تحقيق الأمن الغذائي هو مسئولية جماعية تشمل كل فرد في جميع أنحاء العالم، وتعد حملة المليون وجبة مدرسية مثال على مجهودات برنامج الأغذية العالمي وشركائه والتي تستهدف اتاحة فرص للجميع لإحداث تغيير إيجابي من خلال توفير وجبات مدرسية”.

وتابع: “يسهم برنامج التغذية المدرسية في مصر في تغيير حياة الأطفال وأسرهم، ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء بالإضافة إلى تشجيعهم على التعلم من أجل مستقبل أفضل”.

وقال: “فخورون بهذا التعاون الذي أتاح للمستهلكين الفرصة للمشاركة في إحداث تغيير من داخل منازلهم”.

التأثير الإيجابي في المجتمع

وقال عمر الصاحي، مدير عام شركة أمازون مصر: “فخورون جدًا بقدرتنا على تقديم الدعم للعمل الهادف الذي يقوم به كل من ماستركارد وبرنامج الأغذية العالمي لمساعدة الأطفال المحتاجين في هذا الوقت من العام، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية. نحن نبحث دائمًا عن طرق لإحداث تأثير حقيقي في مجتمعاتنا، وفقًا لاستراتيجيتنا للتوسع بأعمال الخير”.

وقال: “نحن ممتنون لكوننا قادرين على تمكين تبرعات ماستركارد بالوجبات من خلال Amazon.eg في شهر رمضان هذا العام، ونتطلع إلى مشاركة العملاء في هذه المبادرة النبيلة “.

ومنذ عام 2012، ساهمت ماستركارد وشركاؤها بأكثر من 45 مليون دولار أمريكي في برنامج الأغذية العالمي من خلال حملات التسويق الهادفة، ومبادرات جمع الأموال والتبرعات من المستهلكين، والمساعدات الطارئة.