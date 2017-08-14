ماستركارد تكشف عن تقنيات جديدة للمدفوعات بجناح دبى

المال -خاص: كشفت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع، عن قيامها بإضافة عدد من تقنيات الدفع الجديدة على "جناح ماستركارد للإبتكار في الشرق الأوسط وإفريقيا" في دبي لاستعراض دورها الفاعل في تشكيل مستقبل المدفوعات في المنطقة. ويعد الجناح، الذي تم إطلاقه في العام 2014، المركز الأ

المال -خاص:

كشفت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع، عن قيامها بإضافة عدد من تقنيات الدفع الجديدة على “جناح ماستركارد للإبتكار في الشرق الأوسط وإفريقيا” في دبي لاستعراض دورها الفاعل في تشكيل مستقبل المدفوعات في المنطقة.

ويعد الجناح، الذي تم إطلاقه في العام 2014، المركز الأول من نوعه على مستوى المنطقة الذي يتيح نظرة على الحلول المبتكرة التي تقدمها ماستركارد على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم كدليل على قدراتها الريادية في قطاع المدفوعات.

يعقب هذا الإعلان استكمال إنشاء مختبرات للشمول المالي في نيروبي، وذلك كجزء من جهود ماستركارد الرامية إلى توفير حلول الدفع المبتكرة في المنطقة.

كما يعرض الجناح كل من المشاريع التجريبية والتجارية التي تم تصميمها في مختبرات ماستركارد حول العالم، والتي تشمل الرجال الآليين، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الدفع بدون اللمس، والأجهزة القابلة للارتداء، والمصادقة على الهوية باستخدام القياسات الحيوية، وأجهزة البيع الآلية، وحلول الشمول المالي وغيرها.

وقال راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا: “ضمن إطار جهود الشركة في مجال تحديد مستقبل المدفوعات، تسعى ماستركارد من خلال تطوير “جناح ماستركارد للإبتكار في الشرق الأوسط وإفريقيا” في دبي إلى التأكيد على التزام الشركة تجاه دعم وتعزيز التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.

كما سيشكل الجناح نافذة للأطراف المعنية من المؤسسات المالية، والمستخدمين النهائيين، ومطوري التكنولوجيا، والتجار، والجهات المصدرة للبطاقات المصرفية، ورواد الأعمال، وشريحة الطلاب، للبقاء على اطلاع فيما يتعلق بالتقدم المحرز في هذا القطاع، والتعاون على تحقيق الرؤية المشتركة للإدماج المالي في المنطقة”.

وسيتم عبر “جناح ماستركارد للإبتكار في الشرق الأوسط وإفريقيا” التطرق إلى ما مجموعه ستة مواضيع رئيسية واستعراض 25 من مجسمات المنتجات التي سيتم تحديثها بشكل منتظم. ومن أبرز التقنيات التي تمت إضافتها هي “Masterpass QR”، حل الدفع الذي يتيح للتجار سلسلة من المزايا النوعية لأجهزة نقاط البيع وقارئات البطاقات التقليدية عن طريق تقنية “رمز الاستجابة السريعة” (QR) الفعالة من حيث التكلفة، والتي تتيح عمليات دفع آمنة ومريحة.

ويجري طرح هذا الحل في 28 سوقاً عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كما يعرض الجناح حالات الاستخدام الرئيسية لخدمة “ماسترباس”، محفظة ماستركارد الرقمية التي تعمل بتقنية الدفع بدون لمس، وتتيح للعملاء تخزين بيانات جميع بطاقات الدفع الخاصة بهم ومعلوماتهم المصرفية في مكان واحد، والتسوق من خلالها بشكل سريع وآمن.

ومن النقاط الرئيسية الأخرى التي تمت إضافتها للجناح هي المنصات التجارية الجديدة، والتي تشمل ابتكارات ماستركارد في مجالات الرجال الآليين والذكاء الاصطناعي وأجهزة البيع الآلية.

ويتضمن ذلك مفاهيم المدفوعات الرقمية ضمن إطار تطبيقات “chatbots” التي تستخدم واجهات تتعامل باللغات العادية للتواصل مع المستهلكين عبر منصات مستخدمة في الحياة اليومية، وذلك على غرار الرجل الآلي “بيبر” المزود بسمات بشرية، ما يوسع نطاق قدراته لتمكينه من دمج خواص خدمة المستهلكين وتحصيل المعلومات، وإجراء عمليات البيع، الأمر الذي يوفر تجربة سهلة وأكثر ملاءمة، إضافة إلى تقنية الدفع باستخدام الهواتف الذكية، والتي أطلق عليها اسم “Qkr! with Masterpass”، والتي تمكن المستهلكين من طلب الطعام ودفع قيمته في عدة مرافق كدور السينما والمطاعم والملاعب والمدارس باستخدام هواتفهم الذكية.

وتتضمن الحلول المعروضة والمتخصصة بمجال الشمول المالي خدمة “2Kuze”، وهي منصة رائدة عبر الهاتف المتحرك تم إطلاقها في الشرق الأوسط وإفريقيا بالتعاون مع “مؤسسة بيل وميليندا غيتس”، لربط المزارعين ذوي الإنتاج المحدود مع العملاء مباشرة، وتسهيل إتمام عمليات البيع بشكل سريع وآمن. إضافة إلى ذلك، يستعرض الجناح شبكة ماستركارد للمساعدات الإنسانية “Mastercard Aid Network”، الحل التقني المتكامل الحائز على العديد من الجوائز في مجال توزيع المساعدات الإنسانية، والذي يعمل حتى في ظل غياب البنية التحتية للاتصالات.

من جانبها، قالت براكريتي سينغ، نائب الرئيس، مختبرات ماستركارد، الشرق الأوسط وإفريقيا: “نحن نهدف إلى المساعدة على دفع عجلة تطبيق التكنولوجيا والابتكار في المنطقة، وتعزيز أواصر التعاون مع الأطراف المعنية.

وأضافت أن الأفكار والمفاهيم الخلاقة التي ستشكل مخرجات الحوار البناء مع الزوار، ستكون مفيدة في تطوير وتعزيز قائمة ماستركارد الواسعة من الابتكارات التقنية على الصعيد العالمي”.

وسيشكل الجناح، مقترناً ببرنامج ماستركارد للشركات الناشئة “ستارت باث”، وخبرة ماستركارد العالمية الواسعة في مجال البحث والتطوير، منبراً لتعزيز آفاق الحوار الخلاق مع الأطراف المعنية الرئيسية، وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، ما يشكل نقطة انطلاق لتطوير الحلول المبتكرة في مجال المدفوعات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تعتبر ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA) هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، تقوم بإدارة أسرع نظام دفع في العالم يصل المستهلكين والمؤسسات المالية والتجارية والهيئات الحكومية في أكثر من 210 بلداً ومنطقة. وتقوم منتجات وحلول ماستركارد بتسهيل الأنشطة التجارية اليومية كالتسوق والسفر وإدارة الأعمال والإدارة المالية بكل سهولةٍ وأمانٍ وفعالية.

