ماستركارد تكشف أسماء الفائزات بجائزة رائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 2023

الفائزات بجائزة رائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة للعام 2023

عن أسماء الفائزات بالنسخة الثانية من جائزة قائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال حفل افتراضي نظمته مؤخرًا، وتحتفي الجائزة بالإنجازات المهمة التي حققتها الشركات التي تمتلكها أو تديرها النساء عبر 22 فئة تشمل مختلف القطاعات الصناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية.



وقد أطلقت ماستركارد الجائزة سنة 2022، بالشراكة مع مجلة Entrepreneur الشرق الأوسط، لتكون أول مبادرة من نوعها في المنطقة تكرم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها أو تديرها النساء، والتي قدمت مساهمات بنّاءة كان لها دور في رسم مستقبل المنطقة.

وقالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: “نجحت جائزة رائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة من جديد وفي نسختها لهذا العام في تخطي جميع التوقعات، فقد تلقينا مشاركات متنوعة ورأينا كيف تعمل سيدات المستقبل على الارتقاء بمعايير أعمالهن لمستويات جديدة، لنتمكن معًا من بناء مستقبل أكثر شمولًا يستقطب المزيد من النساء للعمل في مختلف المجالات. ويسعدني أن أتوجه بالتهنئة لجميع الفائزات على مساهماتهن العظيمة والتزامهن الراسخ بنجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى مشاركتهن في جوائز رائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذا العام”.

وقد تلقت النسخة الثانية من الجائزة 4,547 ترشيحًا من شركات لا يزيد حجم مبيعاتها عن 13.6 مليون دولار (50 مليون درهم)، مع عدد موظفين بين 6 و50 موظف كحدّ أقصى. وكان باب التقديم مفتوحًا أمام الشركات، التي لديها مقر أو مكاتب في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أو تقدم خدماتها ضمن هذه الأسواق، وذلك للفوز بجائزة واحدة أو أكثر من أصل 22 جائزة، شملت “أفضل مصممة” و”أفضل مزودة خدمات لوجستية” و”أفضل مديرة تجزئة” و”أفضل معلمة” و”أفضل مستثمرة”، و”أفضل قائدة في مجال خدمات الطعام والشراب” و”أفضل قائدة في المجال العقاري” و”أفضل مسؤولة في المجال الصحي” و”أفضل مديرة تنفيذية” و”أفضل قائدة مستقبلية” و”أفضل قائدة في المجال الزراعي” و”صاحبة الرؤية” وغير ذلك الكثير.

وكان الهدف من الجائزة إلقاء الضوء على الأفراد والشركات التي ترسم معالم الاقتصادات وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي، والاحتفاء بهم، وشملت القائمة فائزات من الإمارات وجنوب إفريقيا والكويت وبوتسوانا والبحرين وأذربيجان ونيجيريا وكينيا والمغرب، من بينهنّ:

• مارسيلا سانشو مونتويا، مؤسسة “هاوس أو بوبس” (House of Pops)

• ريم جراري، الرئيسة التنفيذية لشركة “ماسترد أند لينين للتصميم الداخلي” (Mustard and Linen Interior Designer)

• مارلوس نيبنبرغ، الرئيسة التنفيذية لشركة “كيرتن للضيافة” (Kerten Hospitality)

• مهر ميرشانداني، المدير العام لمجموعة “بالمون” (Palmon Group FZCO)

• كيم تومبسون، المؤسسة والرئيسة التنفيذي لشركة “رو كوفي” (Raw Coffee Company)

• ماسيندي نتشاخوما، الرئيسة التنفيذية لشركة “رينوف للإنتاج” (Renof Productions)

• لطيفة بن حيدر، مؤسسة منصة “بَيتُك”

• نورة العسكر، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـمنصة “نوتريبوكس” (Nutribox Your Pocket Nutritionist)

• مارنج موباكاني، المؤسسة والرئيسة التنفيذي لشركة “درونز أوف أفريكا” (Drones of Africa)

• سوزي ماسيتي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة “ماريا ماسيتي” (Maria Massetti WLL)

• رؤيا صالح، مؤسسة مطعم “فيلا ماماز” (Villa Mamas)

• يُمنى الخوري، مؤسسة “يومي بيوتي” (Youmi Beauty)

• سارة كيرتس وزينب الحسن علي، مؤسستا “بي أو بي للاتصالات” (POP Communications)

• جنا كريمب، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة “بيست شلوسنز” (BEST Solutions)

• أنستازيا كوبيفسكي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لوكالة “سكايا آت” (Skaya Art)

• دينا مطر، المؤسسة والرئيسة التنفيذي لشركة “دفرس” (Dverse)