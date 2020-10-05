ماستركارد تقدم تجربة دفع رقمية فريدة لدعم الثورة التكنولوجية

أطلقت ماستركارد خدمتين جديدتين لتمكين المستهلكين من إجراء المعاملات الرقمية بأمان عبر الإنترنت والاستفادة من خصومات حصرية عند التسوق في مختلف المحلات التجارية بمصر.

ومنذ بداية العام، وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، شهدت السوق المصرية زيادة في حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 21٪ وزيادة في عدد المعاملات عبر الإنترنت بنسبة 80٪.

وتماشياً مع هذا النمو، أطلقت ماستركارد خدمة ‘Peace of Mind’ لحاملي بطاقات الخصم والائتمان في مصر. وتقوم الخدمة الجديدة بإخطار حاملي البطاقات على الفور عند حدوث أي نشاط مشبوه على بطاقاتهم أو تعرض بياناتهم الحساسة مثل البريد الإلكتروني أو بيانات البطاقة الشخصية لمعاملات احتيالية.

كما تتيح الخدمة إمكانية استرداد قيمة معاملات الشراء التي تزيد قيمتها عما يوازي 50 دولار أمريكي في حالة تلف السلع أو عدم مطابقتها لطلب العميل وبحد أقصى 1000 دولار سنوياً.

وتساهم هذه الخدمة في تعزز معاملات التجارة الإلكترونية وتحقق المزيد من الفوائد للمستهلكين والبنوك، حيث توفر قدراً أكبر من الراحة للمستهلكين وتمكنهم من التحكم في أموالهم، بالإضافة إلى ضمان سرية معلوماتهم الشخصية والمالية.،ويمكن للعملاء الحصول على هذه الخدمة من خلال البنوك التي يتعاملون معها.

وفي هذا السياق، قال محمد عاصم، نائب رئيس تنمية أعمال شركة ماستركارد في مصر: “باعتبارنا شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، تسعى ماستركارد إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي لتحقيق فوائد عديدة لكل من المستهلكين والتجار والبنوك والحكومات على حد سواء.

وتابع عاصم “مع وجود 2 مليون مصري يستخدمون حالياً الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فإن هدفنا هو توفير تجربة سلسة وآمنة وسريعة لكل من يقبل على المعاملات الرقمية والتسوق الإلكتروني”.

وأوضح أن تصميم وطرح خدمة ‘Peace of Mind’ الجديدة لمنح حاملي البطاقات الطمأنينة والثقة التي يبحثون عنها عند التسوق.”

كما أطلقت ماستركارد تطبيق ‘Priceless Specials Egypt’ للهاتف المحمول، والذي يوفر لحاملي البطاقات عروضاً وخصومات حصرية أثناء التسوق في مختلف أنواع المحلات التجارية مثل محلات الأزياء والأجهزة الإلكترونية والهدايا والمأكولات والمشروبات وغيرها.

وأضاف محمد عاصم: “يعد إطلاق تطبيق ‘Priceless Specials Egypt’ خطوة مبتكرة، حيث يمكننا من منح حاملي بطاقات ماستركارد تجربة تسوق فريدة من خلال تقديم العديد من العروض والمكافآت المحلية والحصرية”.

وتساهم كل من خدمة ‘Peace of Mind’ وتطبيق ‘Priceless Specials Egypt’ في تعزيز انتشار المدفوعات الرقمية في مصر، وتمنح العملاء خدمات وعروض لتلبية احتياجاتهم، كما تساعد البنوك على رقمنة المعاملات تماشيا مع توجهات الحكومة المصرية لتحقيق التحول الرقمي.